El peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada es un elemento que podemos encontrar de manera recurrente en un botiquín de primeros auxilios. Pero también hay personas que lo utilizan para cuestiones estéticas, como aclarar la piel de la cara e incluso blanquear los dientes. En esta ocasión te decimos si estas prácticas son buena idea o lo mejor es evitarlas.

Si bien el agua oxigenada es utilizada para la curación de heridas, eso no quiere decir que sea el mejor antiséptico, ya que este componente destruye cierto tejido de la piel, por lo que si se usa de manera errónea podría ocasionar un efecto contraproducente.

Aunque a simple vista este tipo de peróxido aparenta ser inofensivo, de acuerdo con el portal web de la clínica Houston Methodist, el agua oxigenada es un agente oxidante, "esto significa que es capaz de provocar oxidación, que es la reacción que utiliza para destruir las paredes celulares y otros componentes que los gérmenes necesitan para sobrevivir", aseguró el Dr. Yaakovian en dicho artículo.

Como te darás cuenta, es importante tener cuidado cuando se utiliza este líquido, sobretodo si se quiere usar con fines estéticos.

¿Intoxicación por agua oxigenada?

Quizá no es común escuchar que una persona se ha intoxicado con agua oxigenada, pero es muy posible si se utiliza de manera errónea este peróxido.

Si bien es un elemento utilizado para combatir gérmenes, aplicarlo en la cara o para intentar aclarar los dientes puede causar una intoxicación. Es por ello que debes de tener cuidado con lo que usas y no dejarte llevar por todo lo que ves en internet, ya que el agua oxigenada al ser ingerida en grandes cantidades o al entrar en contacto con los ojos, puede causar un problema.

Desistir del uso del agua oxigenada en cuestiones de estética o belleza es lo mejor. De hecho, de acuerdo con un artículo publicado por UNAM Global, durante la pandemia por Covid-19, las medidas de sanidad que implementaban algunas personas en la sociedad eran un tanto extremas. Entonces era más común escuchar sobre el uso del agua oxigenada para desinfectar y blanquear los dientes, desafortunadamente las personas terminaban causando grandes lesiones y laceraciones en la boca.

El agua oxigenada no se recomienda para tratar heridas y menos para blanquear la piel

Podríamos pensar que el agua oxigenada solo se debe usar con fines médicos, pero lo cierto es que algunos especialistas en salud contradicen esta idea, ya que consideran que existen mejores opciones para curar una herida.

La clínica estadounidense Houston Methodist compartió que el agua oxigenada no ayuda a gestionar una buena cicatrización, por lo que si bien se ha utilizado por décadas para limpiar las heridas, no es un líquido que actúe específicamente para matar solo a los gérmenes. "El peróxido de hidrógeno también mata las células normales dentro de la herida, incluidas las células sanas de la piel y las células inmunitarias, y retarda la formación de vasos sanguíneos, todos los cuales son importantes para la curación", aseguraron.

Por lo anterior Houston Methodist recomienda utilizar una solución salina o simplemente agua en lugar del peróxido de hidrógeno en una herida, y después colocar alguna pomada con antibiótico para evitar una infección. De igual manera sugiere realizar este procedimiento siempre y cuando se trate de un problema menor.

Si las recomendaciones son no utilizar este líquido en heridas, es aún más importante que evites su uso con fines estéticos pues no solo no blanqueará tu piel, sino que afectará las células sanas y te ocasionará irritación.

Ahora lo sabes, no es tan bueno utilizar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, así que toma tus precauciones.

