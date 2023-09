Estamos en temporada de La más draga, que nos sigue impresionando con los retos de cada semana, pero también con las invitadas del programa. En esta ocasión, fue la streamer AriGameplays quien debutó como jueza, para el sexto capítulo de la tercera temporada.

AriGameplays es reconocida por ser una de las streamers mexicanas más famosas y por impresionar con sus looks en los eventos y, esta vez, no fue la excepción, ya que regaló a sus seguidores dos preciosos looks para su participación en el programa, donde su minivestido con guantes rojos se llevó todas las miradas.

Rojo fuego para AriGameplays

La streamer y tiktoker, quien cuenta con más de 13 millones de seguidores en Instagram, tiene un estilo muy marcado que refleja en todos sus looks y es expresión de su personalidad.

El look que AriGameplays decidió llevar para el capítulo de La más draga es un precioso minivestido rojo de terciopelo, con una estructura de corset que estiliza la figura. En el centro, resalta un volante con fruncidos que sobrepasa el largo del vestido y que le da un especial toque extra al look.

Para estar aún más a la altura del programa, Ari llevó unos guantes largos con plumas de color rojo, los cuales combinan perfecto con su minivestido y agregan una dosis de dramatismo que se necesita para estar en La más draga.

Para combinar el look, la influencer llevó unos bellos tacones Mary Jane con plataforma y strass de color rojo, unas orejas de hada para completar la fantasía de su look y unas cuantas perlas en su cabello, el cual decidió mantener suelto y lacio.

Otro de los aspectos que más identifican a AriGameplays es su maquillaje. En esta ocasión lució unas sombras rojas, sus clásicas pestañas con volumen y un delineado cat eye. Para darle un toque extra, decidió usar pupilentes y pedrería.

Perlas y plumas para la gala

Para la promoción de este capítulo, AriGameplays lució algo más formal: un vestido negro largo. Este bello diseño no deja de ser adecuado a su estilo, ya que tiene muchos aditamentos que lo elevan, siendo perfecto para las fotos del show.

Ari usó un vestido strapless con una atrevida abertura en la pierna y transparencias en la cintura y el busto, las cuales crean un efecto visual y una bella silueta. Además, tiene muchas perlas y pequeñas plumas.

