Durante su estancia en Nueva York, la estrella pop, Belinda, compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que modeló un look urbano, uno de sus atuendos más relajados con pants y tenis destalonados. Aquí te contamos más detalles para que imites su estilo.

A lo largo de su trayectoria artística, Belinda ha dado muestra de su talento como actriz, modelo y cantante, pero también ha ido construyendo su distintivo gusto por la moda, un estilo con un toque elegante y sofisticado que suele marcar tendencia entre sus fans de redes sociales. De hecho, actualmente es una de las influencers más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Pero no todo son elegantes vestidos y outfits sofisticados, en esta ocasión Belinda mostró uno de sus looks más relajados.

La faceta relajada de Belinda

El atuendo que Beli lució consistió en un conjunto deportivo gris de la marca Alexander Wang, conformado por un top tipo sudadera con capucha y mangas cortas, así como por un pants con resortes en la parte inferior, una gorra negra y un par de tenis destalonados. Un look urbano y relajado con el que se dejó ver en un balcón entre los edificios de Nueva York.

Si quieres darte una idea de cuánto cuesta su look deportivo porque te fascinó ese toque relajado, te compartimos los precios: el pants tiene un costo de 320 euros, equivalente a unos 6 mil pesos mexicanos; y el top tiene un valor de 300 euros, es decir, un precio de alrededor de 5 mil 544 pesos en moneda mexicana. Por lo que el conjunto tiene un costo de más de 10 mil pesos.

Imagen: Instagram Belinda Pop

Aunque estamos acostumbrados a ver a Belinda con outfits muy sofisticados, en otras ocasiones nos ha dejado claro que un look relajado no significa que no podemos vernos espectaculares.

En una serie de fotos que compartió en sus redes sociales pudimos verla usando un atuendo compuesto por una blusa blanca con la imagen estampada de la serie animada One Piece y una gorra también en tono blanco que tiene un pequeño Mickey Mouse. También mostró otra foto en el mismo post luciendo una sudadera, un pantalón y una gorra en color negros mientras leía cómodamente en el sofá.

Belinda acompañó ese post con la frase: “¿Héroe? ¡No, somos piratas! El más valiente no es el que gana más batallas, sino el que realmente se enfrenta a sus miedos”, que quizá es un fragmento del libro que estaba leyendo.

Imagen: Instagram Belinda Pop

Estos looks de Belinda dan muestra de que, fuera de los escenarios en los que se desenvuelve haciendo gala de su talento como actriz y cantante, también tiene una faceta en la que se da un tiempo de relajación para leer y descansar, mostrando su lado más cotidiano.

Además, deja ver su versatilidad para la moda, pues sabe pasar de outfits de corte elegante y sofisticado a un estilo más relajado, sin dejar de seguir las tendencias, por ello es que en su look de pants con tenis destalonados optó por una tonalidad más neutra como el color gris para darle la bienvenida al otoño.

Si quieres tomar como referencia su atuendo deportivo para conformar tu propio look urbano, puedes inspirarte en ese toque chic y relajado que Belinda le imprimió a su estilo.

