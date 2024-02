El diseñador mexicano Benito Santos lleva 16 años de carrera haciendo hermosas creaciones que ayudan a cualquiera a sacar del armario su mejor versión usando una pieza llena de calidad y estilo.

Actualmente, el nombre de su firma tiene un peso nivel global que hay que cuidar, que hay que admirar; pero sobre todo hay que entender que para llegar a donde se encuentra se debe pasar por un proceso de prueba y error en el que muchas personas tiran la toalla. Benito maduró como creativo y se permitió crear un universo donde la belleza femenina y el estilo son uno mismo.

Foto: Instagram @benitosantosoficial

Con un nombre que suena a lo largo y ancho de la industria de la moda nacional, agrega a su larga lista de colecciones “Preludio”, una entrega donde abraza lo que para el creativo fue uno de sus primeros acercamientos con la moda mexicana: los concursos de belleza.

En la celebración de Intermoda, en Guadalajara, nos platicó todo lo que debemos saber sobre esta propuesta, además de su forma de ver la industria y un recap sobre lo que puede pasar a futuro en la moda local.

Foto: Instagram @benitosantosoficial (Christian Soto)

Lo que debes conocer de “Preludio”

¿Cuál es la inspiración que se encuentra detrás de la colección?

Decidí tomar los concursos de belleza o ‘beauty pageants’ como inspiración para rendir un homenaje a las mujeres que persiguen el sueño de representar a su país en una noche de luces, magia y moda, que sirve de escenario para que las competidoras de distintos lugares del mundo puedan crear vínculos de amistad y apoyo entre mujeres.

Las siluetas de esta colección incluyen faldas de línea A y medio vuelo en largos mini, midi y largo; escotes strapless, de corazón y desbocados. Las texturas que predominan son tafetas, lentejuelas, glitter y perlas, con detalles como volantes, escarolas, plisados y lazos.

Trabajamos cuatro meses y medio en todos los looks, se invirtieron muchas horas de trabajo para estos vestidos que no son nada fáciles.

Foto: Instagram @benitosantosoficial (Christian Soto)

¿Cómo fue el proceso creativo para la presentación de la colección?

No es un secreto que me gustan los concursos de belleza, pues el inicio de la marca está muy ligado a estos certámenes, pero tuve que analizar todo lo que pasaba en estos concursos. Me puse a analizar detenidamente las emociones, las canciones, el caminar y hasta el juego de luces para transportar a todos a esa metamorfosis donde las mujeres se transforman en reinas.

Lorenza Luquín me ayudó a darle vida a esta pasarela y Luis Enrique Bolívar trabajó en la música del desfile. El dream team que hicimos se mezcló con el trabajo del taller y de las manos de todos los que trabajan en cada vestido.

Jugamos a montar un certamen de belleza y el cometido se logró al 100%.

¿Cuántos looks tiene tu entrega más reciente?

Hay 61 looks en total, para esta colección hay 4 looks dirigidos a mujeres curvy. Además, dentro de todas las salidas, hay 31 vestidos de gala que se destacan por sus detalles bordados a mano sobre transparencias y aplicaciones de pluma.

Foto: Instagram @benitosantosoficial (Christian Soto)

¿Qué nos puedes decir de los materiales que usaste para la confección de tus prendas?

Los textiles para esta colección son principalmente lycra, chiffon, mesh y encajes bordados. Para esta colección, la paleta cromática está compuesta por tonos verdes, negro, dorado y plateado, así como lila, rosa y rojo. Además, también hay un viaje entre los tonos pastel donde predominan los verdes, rosas y lilas, pasando por el durazno y el violeta.

Es una colección muy completa para todo tipo de mujeres y con opciones de color que pueden enamorar a cualquiera.

Foto: Instagram @benitosantosoficial (Christian Soto)

¿Crees que “Preludio” es una de tus mejores colecciones?

A mí todas me han gustado, pero en mi entrega más actual es donde me he permitido jugar más, experimentar más y mostrar la madurez que tenemos como firma. Hoy entregué una de las colecciones más personales, pero también una donde mostré un Benito Santos sin miedo.

El 'behind the scenes' de una firma llena de estilo

¿Qué es lo que más disfrutas del proceso para poder crear una colección?

Me encanta la investigación, desde aquí puedo descubrir cosas que yo ignoro y eso va nutriendo todo lo que hacemos en la firma. También disfruto mucho el bocetaje, pues ver la idea plasmada en el papel es un preview de cómo se verá cuando tengamos el diseño en físico.

¿Cómo fueron tus inicios creando vestidos para estos eventos?

Tengo que aceptar que tenía mucho miedo, cuando empecé en la industria de la moda estaba buscando un reconocimiento externo que tontamente nunca me llevó a ningún lado, las ventas no se generan dándole gusto a una persona en especial, lo que he tratado de hacer es estudiar el país donde yo vivo y eso me ha permitido hacer de Benito Santos (como creativo y como marca) alguien que no le tiene miedo a nada y que hoy me permite mostrar ese lado que me conectó con esta industria.

Para ti como creativo, ¿qué significado tiene poder vestir a las reinas de belleza?

¡Imagínate!, si es algo que me gusta y es algo que desde hace muchos años me ha llamado la atención, siento que es algo que me llena de mucho orgullo. La primera vez que vestí a una mexicana en un Miss Universo, y además ganó, fue algo que me marcó para siempre.

Ximena Navarrete para mí es una amiga, es una hermana y es una musa; el vínculo que tenemos ha madurado con las pláticas entrañables que sostenemos y es alguien que me acompañará siempre en mi vida personal y profesional.

Leer también: Eiza González luce espectacular vestido lencero rojo con encaje rosa

¿Qué tan necesario es el reconocimiento de otros actualmente para ti y tu firma homónima?

El reconocimiento como felicitación, y eso es difícil que llegue, pero cuando la gente viene y te pide un consejo sabes que estás haciendo las cosas bien. Me gusta más que me pidan un consejo, pues así puedo transmitir parte de lo que yo ya aprendí para hacerles más fácil el camino a los demás.

Prefiero que vengan y me digan: “¿Oye, cómo le hago aquí?”, porque de esta manera yo hablo desde mi experiencia y se lo doy a alguien que realmente me está escuchando.

“Debemos ser más unidos”: Santos sobre la moda mexicana

¿Qué le podrías decir a esos diseñadores que aspiran, sueñan y quieren trabajar en este pequeño nicho de mercado donde tú te desenvuelves con tanta facilidad?

Es una pregunta que realmente nunca me hacen y que siento que se me puede ir la vida dando una respuesta (risas).

Los creativos deben entender en el país en el que viven, si se quieren ir del país está perfecto y si les gusta crear para un mercado muy pequeño, está correcto. Hay que recordar que vivimos en una nación que celebra todo: bautizos, comuniones, bodas, quinceañeras; tampoco debemos olvidar que tenemos carnavales, reinas de las fiestas patrias y reinas de belleza dentro de las provincias.

Para los que crecimos fuera de la ciudad, en pueblos y lejos del ambiente tan cosmopolita del centro, el término “reina de belleza” es muy común. Los diseñadores deben tomarse un tiempo y voltear un poco hacia dentro para conocer el país donde viven, también necesitan estudiar el país donde crean y conocerlo a fondo para seguir creando.

Desde tu punto de vista, ¿qué te hace falta a ti y a la industria para poder decir “ya llegué a la cima”?

¡Uy, para eso me falta mucho! Primero hay que hacer industria -que no existe en el país-. Lo que debemos trabajar juntos y enseñar a las nuevas generaciones que todo es posible.

Actualmente tengo unas mentorías con Intermoda y me pasa mucho que luego les dices: “Ese producto no se venderá”; tienden a molestarse y no hacen caso. Lo curioso del caso es que pueden molestarse en el taller, pero cuando llegan a manufacturar, la respuesta es un rotundo no.

Tenemos que entender que es difícil competir con el fast fashion, la bajada de tendencias y las cantidades de producción, no las tenemos, hay muchas cosas que vuelan por ahí, pero si hay diseñadores que ya saben a lo que se dedican, nada les cuesta enfocarse en nuevos talentos.

Me encantaría que dentro de la industria existiera más unión, que hagamos de esto una verdadera industria y que entendamos que para todos hay un mercado; no debemos pelear entre nosotros. La competencia sana abre las puertas cuando mejores tus productos para los clientes, las rivalidades tontas no tienen sentido alguno.

¿Qué planes vienen para tu firma?

Quiero abrir mi tienda de novias en la Ciudad de México, tengo una tienda en Masaryk de vestidos de fiesta, pero quiero hacer más global la parte nupcial. Además, quiero entrar a más departamentales.

Una de las metas también es que seamos una empresa más sustentable y responsable, no es tarea fácil, pero lo vamos a lograr.

Ya para cerrar esta entrevista, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu versión adolescente que veía certámenes de belleza, ¿cuál sería el consejo que te darías?

Yo le diría a ese niño que no se desespere, que va a poder construir su sueños, pero tendrá que ser muy valiente porque los “no” son muy constantes. Le haría ver que no se adjudique nada a título personal y que tiene el talento necesario para poder crecer profesionalmente.

¿Quién es Benito Santos?

Santos es un diseñador mexicano originario de Tepehuaje de Morelos en el estado de Jalisco. Empezó estudiando medicina en la Universidad de Guadalajara, pero tiempo después realizó sus estudios de moda en el Instituto Lanspiac de la capital jalisciense.

Sus diseños son hechos con tanta pasión y delicadeza, que de tan solo verlos te quedas pasmado mirando cada detalle, el brillo de cada material y la fluidez de cada tela. Ha vestido a Angélica Rivera, Anahí, Aisslinn Derbez y Bárbara Mori, entre una amplia lista de nombres donde no podía faltar el de la muñeca Barbie, la cual fue parte de una colaboración entre Mattel y Benito con motivo de una edición especial para el Día de Muertos en el 2022, ocasión que lo coronó como el primer diseñador mexicano en vestir a esta legendaria muñeca, diseñando una vestimenta inspirada en los trajes de charro.

Benito no solo se ha presentado múltiples veces en Mercedes Benz Fashion Week México, sino que ha triunfado en las semanas de la moda de Nueva York, Miami, Vancouver, Los Ángeles, El Paso, Texas, entre muchas apariciones más.

Si pudiéramos elegir uno de los momentos cumbre de la carrera de Santos, es ese donde Ximena Navarrete se coronó como la mujer más bella del mundo en Miss Universo 2010, pues el icónico vestido rojo que acaparó la mirada mundial fue confeccionado para la actual musa y hermana de aventuras del diseñador mexicano.

Leer también: Ideas de maquillajes lindos para celebrar el 14 de febrero

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters