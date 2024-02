La actriz mexicana Eiza González se encuentra en un gran momento de su carrera. No solo acaba de estrenarse la serie Mr. & Mrs. Smith (Amazon Prime Video), sino que tiene a sus fans en espera por la cinta The Ministry of Ungentlemanly Warfare —junto a Henry Cavil— y la serie de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos (Netflix).

Con estos proyectos, llega a sus 34 años, recién cumplidos el 30 de enero. La actriz de Baby Driver y Descuida, yo te cuido celebró su cumpleaños rodeada de seres queridos en varias ocasiones. Una de ellas fue en Londres, Inglaterra, donde lució un espectacular vestido lencero rojo, una apuesta sensual que podría servir de inspiración para los looks de San Valentín.

Foto: @eizagonzalez @parkhomaaa

Eiza González luce impactante slip dress rojo

La actriz mexicana Eiza González lució un vestido lencero o slip dress, una prenda que se mantiene en el top de las tendencias, además, se puede llevar en casi todas las temporadas del año. Su diseño es simple, pero a la vez es elegante y sensual. En los años noventa, el vestido lencero fue todo un emblema: con su textura satinada, tirantes spaghetti y estilo sexy inspirado en un "camisón para dormir".

Foto: @eizagonzalez @parkhomaaa

Leer también: Eiza González brilla en vestido con escote pronunciado y corte bob

El que llevó Eiza para una de sus celebraciones de cumpleaños tiene un bonito contraste de colores, en tono vivo rojo con encaje rosa en el escote y la base del busto. Esta combinación de tonalidades es ideal para lucir el próximo 14 de febrero. La pieza mantiene el característico cuello en V y los tirantes finos.

Pero su diseño tiene un detalle que lo diferencia de uno clásico: un moño con una flor en el centro. Este elemento aporta una dosis de dulzura, característica que está siendo impulsada actualmente por la estética coquette. Para complementar este vestido largo, González eligió elegantes sandalias negras, destalonadas y de tira ligeramente acolchada.

Foto: @eizagonzalez @parkhomaaa

El rojo también fue protagonista de su maquillaje. Llevó sus labios en este tono clásico y sexy, mientras mantuvo en el resto del rostro tonalidades naturales, aunque no dejó de resaltar la mirada con pestañas con volumen y delineado en color negro. Su nuevo corte de cabello bob tomó un aire vintage, peinado de lado y con ondas.

Foto: @eizagonzalez @parkhomaaa

Un vestido lencero en color rojo es una elección elegante, sensual y femenina ideal para una ocasión especial, incluyendo el Día de San Valentín. Se pueden conseguir modelos clásicos en tiendas como Mango y Zara.

Foto: Mango y Zara

Leer también: Dua Lipa brilla con vestido plateado de escote infinito en los Grammy 2024

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters