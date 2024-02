La participación en Barbie The Movie le ha dado muchas satisfacciones a la cantante Dua Lipa. Su éxito “Dance the Night” ha estado entre los temas nominados en premios como los Globo de Oro y los Critics Choice Awards, ahora compitió en las categorías de Mejor canción escrita para medios visuales (resultó ganadora “What Was I Made For”, de Billie Eilish, de la misma película) y Canción del año en los Premios Grammy 2024, celebrados el domingo 4 de febrero en Los Ángeles, California.

En cada una de sus apariciones por la alfombra roja, Dua Lipa ha deslumbrado con sus atuendos ganadores. Con apoyo de su stylist Lorenzo Posocco, suele elegir a los diseñadores y marcas más top del momento para lucirse en cada gala. Para la edición 66 de los Grammy, no escogió una prenda en tono rojizo para hacer juego con su cabellera como en eventos anteriores este año, sino un atrevido color metálico, que llevó en un vestido con escote infinito, muy elegante y moderno.

El vestido con el que Dua Lipa robó mirada en los Premios Grammy 2024

Dua Lipa brilla en los Premios Grammy 2024 con un impactante vestido plateado de mangas largas que destaca por su innovador diseño con textura metálica. Fue creado por Nicolas Di Felice, director creativo de la firma francesa Courrège

Además de su textura, la prenda tiene dos detalles que llaman la atención, el primero de ellos es el escote en V muy pronunciado que aporta una sensualidad única a la prenda sin sacrificar la elegancia, gracias al estilo sofisticado que añaden las mangas extra largas. Los escotes con esta forma son capaces de alargar el torso y estilizar la silueta.

Foto: AFP

¿El segundo? Si pensábamos que los vestidos cut out se habían quedado en el cercano pasado del 2023 estábamos equivocados. El vestido que lució este icono de moda tiene dos aberturas pequeñas en la zona de las caderas, las cuales hacen lucir la pieza muy chic, además se sexy.

Foto: AFP

Una de las constantes en los últimos looks de Lipa en las recientes premiaciones, es que no se ha excedido con los accesorios. Al llevar vestidos tan imponentes, elige bien las piezas de joyería que va a lucir con balance. Para los Grammy 2024, llevó joyas de Tiffany & Co., entre estas la que más resalta es un collar de platino y oro amarillo, adornado con diamantes, zafiros y rubelitas. Tiene forma de pez y pertenece a la colección Blue Book 2023: Out of the Blue de la firma estadounidense.

Foto: AFP

La cantante lució su cabellera roja suelta con ondas de sirena, peinado que llevó también en el estreno de la película Argylle, donde actúa al lado de Henry Cavill. En su make up, destacó su mirada con maquillaje de ojos ahumado, pestañas con volumen y cejas definidas. Los tonos en mejillas y labios eran suaves, siguiendo la pauta que marca el color del año según Pantone: Peach Fuzz, o un durazno sutil que ilumina.

Para la gala Pre Grammy, Dua Lipa vistió un llamativo abrigo largo de la casa Velentino, elaborado en piel de color rojo y con esferas doradas.

Foto: EFE

