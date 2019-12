A todas nos encanta tener los pies calientos cubiertos con calcetines, sobre todo en época de frío, sin embargo todavía hay personas que optan por no usarlos.

Si eres de ellas, y tu motivo para no usar calcetines es la flojera de lavarlos y tener que buscar el par, deberás saber que existen calcetines que pueden pasar varios días sin lavarlos gracias a sus materiales de fabricación.

Pero, si prefieres los convencionales, conoce estas 5 razones por las cuales no deberías usar zapatos sin calcetines:

Pies olorosos

Si quieres evitar el famoso olor a queso que desprenden los pies, opta por usar calcetines, ya que al no ponértelos tus pies y zapatos olerán mal, debido a la sudoración y a las bacterias, señala Bustle. Si esta no es razón suficiente para no usar zapatos sin calcetines, sigue leyendo.

Pie de atleta

De acuerdo con The Healthy, tener los pies sudados y sin calcetines puede aumentar el riesgo de padecer pie de atleta u hongos en las uñas. Y claramente nadie en esta vida lo desea.



Ampollas

Bustle explica que la fricción constante entre el pie y el zapato, al no tener calcetines, hará que te salgan dolorosas ampollas.







Moho en los zapatos

La sudoración del pie, la humedad y la falta de ventilación, son el mejor ambiente para la aparición de moho, según Bustle. Por ello es importante que utilices algún tipo de prenda que absorba el sudor y no esté en contacto directo con los zapatos. Si no quieres usar calcetienes, también puedes optar por protectores, o calcetines más cortos, que no son visibles fuera del calzado. Lo ideal es que preferas prendas de algodón, estas le permiten a la piel respirar.

Tus zapatos no durarán

Si constantemente usas los zapatos sin calcetines, el calzado comenzará a decolorarse, la plantilla se desgastará y el olor desagradable se impregnará.