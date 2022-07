Moda para lucirte en el gimnasio

A raíz de la pandemia, la ropa deportiva pasó de estar en el fondo del armario a ocupar un lugar privilegiado. Su comodidad, frescura y practicidad la volvieron favorita para utilizar en casa durante todo el día y no solo a la hora de entrenar. Aún después del confinamiento, se mantiene al frente del guardarropa e, incluso, se combina con otras piezas de uso cotidiano.

“El boom de este tipo de prendas es aún más relevante hoy en día. Quienes trabajan desde el hogar, buscan una estética cómoda y elegante para realizar sus actividades. Se ha vuelto común ver a las personas llevar ropa deportiva para hacer mandados, ir a comer algo, así como para atender videollamadas”, ha declarado Megan Roup, fundadora de la app de entrenamiento The Sculpt Society.

Como respuesta a estas demandas, diversas marcas cuentan actualmente con un catálogo mucho más amplio de siluetas, colores, estampados, desarrollos tecnológicos en cuanto a materiales, entre otras tendencias que marcan la pauta para obtener el mayor rendimiento en el gimnasio y lucir espectacular mientras te ejercitas.



Atención a la parte superior

Los sostenes deportivos son un elemento básico del guardarropa para hacer ejercicio. Se ubican en una línea media entre un brasier y un top corto, por lo que permiten mostrar un poco de piel sin sentirte desnuda. Una de sus mayores ventajas es que ofrece libertad de movimiento al realizar un entrenamiento intenso. Fuera del gimnasio, se pueden mezclar con pantalones cargo, jeans de tiro bajo o pantalones cortos holgados.

Así como los crop tops conquistaron las pasarelas de Versace, Burberry y Dolce&Gabbana en temporadas pasadas, ahora llegan con gran fuerza al segmento de ropa deportiva. Las dos versiones más populares son el de manga larga y con un corte ajustado a la figura, así como en forma de camisetas sueltas con mangas cortas, ya sea en colores lisos o con estampados.

Por otro lado, las telas acanaladas se coronan como el material preferido de este año, ya que puede usarse 24/7 debido a su suavidad, ajuste perfecto y transpirabilidad. La mejor manera de llevarlas es mediante un top corto con cutouts, combinado con mallas a juego. En caso de no tener tiempo para cambiarte después del gym, puedes combinar estas piezas con unos jeans o chamarra de mezclilla.

Luego de una sesión intensa de entrenamiento, es importante salir bien abrigada. Durante el verano, basta cargar una chaqueta ligera o rompevientos con gorro para continuar con tus actividades. Actualmente, hay diseños elaborados con materiales 100% reciclados que absorben el sudor y ayudan a mantenerte seca a pesar del clima.



Foto: Port de Bras

La comodidad es primero

Los conjuntos de dos piezas (mallas o shorts con tops a juego) conforman un look sencillo y práctico para entrenar. De Adidas a Puma, existen varios diseños tanto en colores clásicos como más encendidos (rojo, morado, rosa y naranja), los cuales son una de las tendencias principales de la temporada. También los modelos con el nombre de la marca estampado se encuentran entre los favoritos.

“Es divertido combinar diferentes piezas, pero la idea de usar una parte superior e inferior en el mismo tono o estampado resulta más práctica, además de que da un sentido de equilibrio a tu estilo”, ha comentado Caroline Maguire, directora de moda de la tienda en línea Shopbob.

Una de las piezas predilectas para realizar actividades deportivas son los leggings, debido a que se ajustan suavemente a la silueta y sus materiales son completamente elásticos. Esta temporada, se renuevan a través de la estética de los años 2000 (Y2K), por lo que se presentan en versiones monocromáticas con acabado brillante o, bien, con aberturas en la parte baja.

En firmas como Nike y Under Armour, pueden encontrarse modelos de cintura alta (high rise), los cuales presionan el abdomen y contienen el área de la pancita y las caderas. Resultan perfectos para quienes les gusta observar sus movimientos en el espejo mientras llevan a cabo su rutina. De preferencia, elígelos en color rosa, negro o morado, ya que combinan bien con diferentes tonos en la parte superior.

Otra prenda con gran eco en las colecciones deportivas son los biker shorts, caracterizados por estar elaborados con telas elásticas y suaves que evitan rozaduras en los muslos mientras entrenas, sobre todo si practicas bicicleta u otros ejercicios cardiovasculares. Los modelos actuales se confeccionan con poliamida y elastano para garantizar su secado rápido y retención de temperatura, así como su comodidad.

Los catsuits, por otro lado, se alejan cada vez más de las red carpets para introducirse en los gimnasios. De Shein a Port de Bras, esta prenda se perfila como un nuevo básico para hacer ejercicio no solo por su comodidad, sino también porque puede llevarse en otros escenarios acompañado de un abrigo o chamarra de mezclilla. Hay opciones tanto con tirantes como de manga larga, y de cuello redondo o con escote en .



Foto: Adidas



Aliados básicos para entrenar

Además de prepararte con la ropa correcta, debes tener a la mano accesorios para que tu visita al gimnasio sea lo más agradable posible. Contar con una buena maleta es clave, ya que te permite cargar un cambio de ropa, así como la toalla, la botella de agua y otros complementos necesarios para llevar a cabo tu rutina.

Los diseños actuales, aparte de ligeros, tienen diferentes compartimentos para guardar todo lo necesario. Asegúrate de que sus asas y correas sean cómodas para que no te lastimen los hombros cuando lleves muchas cosas. También pon atención en el color que elijas, ya que los tonos claros se ensucian fácilmente y tendrás que lavarla con mayor frecuencia.

Una botella de acero es indispensable para llevar agua, pues así no tendrás que comprar diariamente una desechable. Este material es fácil de lavar y no guarda malos olores como el plástico. Busca un modelo con rosquilla para que puedas transportarla de manera sencilla y así evitar accidentes.

Si eres de las que sudan mucho a la hora de ejercitarse, no olvides cargar en tu maleta una banda para la cabeza o una gorra de béisbol. Recuerda que si bien el gimnasio no es una pasarela, tampoco hay razón para ir desaliñada ni con prendas en malas condiciones. A la hora de ejercitarte y alcanzar tus metas, no hay razón para dejar atrás la moda.



Foto: Nike

