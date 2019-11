Si eres amante de la moda, es muy probable que te hayas encontrado con algún moño gigante estos últimos días en tu feed de Instagram, si aún no descubres de quién se trata, sigue leyendo, que en poco sabrás todo sobre esta nueva marca que tiene conquistadas a las precursoras de estilo más innovadoras y cero pragmáticas.

Normalmente las redes sociales nos saturan de tantas buenas propuestas que a veces seguir el paso agigantado de talento es bastante complicado, sin embargo, de entre todo ese mar de ideas y conceptos, hay algunas que logran sobresalir por su propuesta tan personal y maximalista que resulta muy complicado no percatarnos de su existencia.

Y aunque nos gusta imaginar que el resultado es parte de una idea muy bien ejecutaba, analizada y con mucho trasfondo, es posible que únicamente se trate de una personalidad tan refrescante que lo muy natural nos resulta inimaginable.



La marca Kimhekim lleva su nombre en honor al apellido de la antigua familia real coreana, fundada en 2014 ahora lleva con mayor seña de identidad los moños gigantes en color rosa y negro.

La marca comenzaría hacerse viral gracias a las balerinas llamadas Monroe que si bien son seró prácticas para la vida real, representan una obra de arte hecho zapato. Y si su maximalismo no fuera poco, aún lado de la etiqueta se puede leer “Buy it if you can” (cómpralo si puedes), ¿así o más irreverente?



Si la estética de Kimhekim te resulta familiar y un tanto similar a Balenciaga , no es una casualidad. El fundador de la firma, Kiminte Kimhekim , adquirió su experiencia en la maison, una de las más prestigiosas de Francia y el mundo. Kiminte estuvo poco más de cuatro años en Balenciaga, ahí aprendió la importancia del enfoque y de la artesanía.

Kimhekim se ha presentado en algunas de las semanas de la moda más importantes a nivel internacional, de las cuales destaca la semana de la moda en París, donde pudimos ver más allá de la organza, satín, tule y moños xxl, demostrando que la firma puede dejar por un momento su inigualable sello y ahondar en siluetas irregulares, escotes infinitos, un juego interesante de texturas, formas y tintes ochenteros que salen a la luz, con botones dorados y plisados voluminosos.



