El corset es una prenda que se ha mantenido en auge en los años recientes, porque es sensual, femenina y ayuda a definir la silueta. Además, la manera en que se viste en la actualidad puede ayudarnos a lograr outfits muy elegantes. Su diseño no solo se luce como top, sino que además se incorpora en vestidos de todos los largos.

Aunque no es común que la actriz Ludwika Paleta comparta sus outfits en redes sociales, recientemente publicó unas imágenes —de We Shoot Much (Germán Nájera e Iván Flores)— donde presume un look de diez, con pantalones rojos y corset, una prenda de inspiración lencera que es capaz de robar miradas. Es fácil de replicar para una salida de noche y para eventos especiales, como tu cumpleaños o el próximo Día de San Valentín.

El outfit de diez de Ludwika Paleta: corset negro + pantalones rojos

¿Negro y rojo? Esta es una combinación poderosa que no pasa desapercibida. Por un lado, el color negro siempre se asocia con la elegancia y es el complemento perfecto de otras prendas en colores vibrantes y con estampados. El rojo es un color único, siempre enérgico y sexy, además, es de los favoritos para arrancar el año 2024. En sus versiones cercanas al borgoña también se verá mucho.

Foto: Instagram @ludwika_paleta (We Shoot Much)

Ludwika Paleta eligió esta combinación para su outfit. Lleva unos pantalones rojos de piel de cintura alta y combina esta llamativa pieza con un corset semitransparente en color negro, que hace que luzca tan sexy como elegante. Los pantalones son de la marca mexicana Alin Jotar, la cual está enfocada en la creación de prendas de piel.

Foto: Instagram @ludwika_paleta (We Shoot Much)

En la web de la firma detallan: “Nuestros procesos son completamente artesanales, para nosotros el trabajo hecho a mano es el nuevo lujo, cada proceso es elaborado con la mayor dedicación y cuidado para ofrecer piezas de slow fashion (moda lenta) con los más altos estándares de calidad”.

Para elevar este outfit o hacerlo más formal, se podría añadir un blazer negro de corte clásico. Quienes están experimentando con la tendencia “mob wife” también podrían probar un abrigo corto de pelo en color negro. Son dos piezas versátiles que se pueden combinar con prendas de variados estilos.

El beauty look de Paleta es muy natural. Luce un maquillaje estilo “clean girl” con tonos café y nude. Además, lleva una manicura sencilla, siguiendo esta misma estética. Mantiene su cabello rubio suelto con ondas suaves y sí, una vez más, con apariencia natural.

