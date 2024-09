Jenna Ortega nació en California (Estados Unidos) en 2002 y cumple 22 años el 27 de este mes. Es activista, actriz, escritora y productora. Ex talento de Disney Channel, es conocida por su actuación en series como Jane the Virgin (2014-2019) y You (2019), además, participó en filmes de terror como Scream, Scream VI y X, por lo que algunos medios la identificaron como la "reina del grito".

El salto definitivo a la fama lo dio con Merlina (2022), serie de Netflix con la que exhibió y promovió cierto estilo de vestir gótico. Recientemente, sorprendió en el video musical Taste, de Sabrina Carpenter, y protagonizó la edición de septiembre de Vanity Fair.

¿Qué relación tiene con la moda Jenna Ortega? Hasta ahora ha captado la atención de Adidas y Dior, y sigue impulsando una estética gótica chic con sus atuendos inspirados en la nueva cinta de Tim Burton que protagoniza: Beetlejuice Beetlejuice.

Hace algunos años, cuando su agente le preguntó con cuáles marcas le gustaría trabajar, Jenna respondió: “Oh, Neutrogena, sin duda”, porque considera que esa empresa valora la belleza de adentro hacia afuera, según una entrevista publicada en WWD.

En 2020, a sus 17 años, se convirtió en embajadora de la firma cosmética para promover sus productos entre un público joven. Además, hizo comerciales junto a Jennifer Garner, con quien trabajó en ¡Hoy sí! (2021).

En la alfombra roja

Fue invitada a la MET Gala (evento muy importante de la moda) por primera vez en 2022 y eligió un total look rosa intenso de Valentino para asistir; al año siguiente, siguió el estilo de su personaje de la familia Addams y vistió un traje de tweed blanco y negro de Thom Browne, en honor a Karl Lagerfeld, como lo indicaba el código de vestimenta.

Fue nominada por su actuación en Merlina a los premios: Globos de Oro, donde lució un vestido cut out en tono nude, de Gucci; y Emmy, a los cuales asistió con un vestido con crinolina y bordado floral, de Dior.

600 horas fueron dedicadas a la creación del vestido Dior —diseñado por Maria Grazia Chiuri—, que lució en su primera nominación a los Premios Emmy, celebrados en enero de 2024.

Con acento deportivo

En febrero de 2023, Adidas informó que Jenna Ortega se incorporaba a su familia global y que sería imagen de la primera nueva marca de la empresa en 50 años: Adidas Sportswear, con prendas de estilo deportivo para el día a día.

“Mi amor por Adidas se remonta a muchos años atrás. Siempre ha tenido una gran presencia en el deporte, la música y la cultura, y sigue siendo una marca innovadora en muchos sentidos”, dijo la actriz.

Cautivando a Dior

El universo Dior la invitó a ser parte de su grupo de embajadores. En abril de 2023, se unió al colectivo de artistas que protagonizó la campaña del perfume Gris Dior, de la línea La Collection Privée.

En septiembre del mismo año, anunciaron a Jenna como embajadora de Dior Joaillerie, como imagen de la colección Rose Des Vents (Rosa de los vientos), una línea de joyas con piedras coloridas y diamantes.

El estilo “Beetlejuice”

Jenna Ortega (Astrid Deetz) es protagonista de la secuela de Beetlejuice (1988), dirigida por Tim Burton. Fiel al method dressing que se ha popularizado, lució atuendos inspirados en la película para promoverla, con un estilo gótico chic, en el que predominan colores negro, blanco y gris, y estampado de rayas.

Vistió firmas como Dolce & Gabbana, Thom Browne y Vivienne Westwood. En el estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, brilló con un diseño rojo Dior, inspirado en el emblemático vestido de novia de Lydia Deetz (Winona Ryder), visto en la película de finales de los ochenta.

¿La veremos como embajadora de otras marcas de lujo? Lo cierto es que su influencia en la moda, sobre todo entre la generación Z, sigue y más fuerte que nunca.

