Dua Lipa, además de convertirte en un ícono del pop, es una inspiración en el mundo de la moda. Recientemente, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su viaje por Tokio, donde deslumbró con look de medias de encaje.

Si al igual que nosotros eres fan del estilo de la intérprete de "Houdini", en De Última te mostramos los detalles de su atuendo apto para invierno 2024.

Dua Lipa conquista las calles de Tokio con sus medias de encaje

En una de sus últimas publicaciones vemos a Dua Lipa posando en las calles de Tokio con un suéter largo, simulando un vestido, en color negro. La famosa combinó esta prenda con unas medias de encaje y botas de tacón altas para regalarnos un outfit en estilo gótico.

Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Para completar su atuendo, la cantante británica añadió dos accesorios: un collar plateado y una bolsa negra en forma de corazón de la marca AMBUSH. Y en cuanto al maquillaje, optó por un beauty look con sombras negras junto con un delineado oscuro en los labios.

Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

En definitiva, lo que se robó las miradas de su vestimenta fueron las medias de encaje. Esta prenda ha marcado tendencia durante todo el año y permanecerá hasta el invierno. Si quieres integrarlas a tus looks, comienza con colores básicos (blancos, nude y rosa pastel) y después atrévete a utilizar tonos vibrantes, (como el rojo o azul).

Tip extra: crea un atuendo monocromático con medias de encaje y zapatos del mismo color. Te aseguramos que te harán lucir chic a donde sea que vayas, puesto que la combinación de texturas rompe con el pensamiento "formal" de las medias. Si no nos crees, Dua Lipa es la prueba porque lo hizo a la perfección en su total black look.

Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

¿Cómo llevar medias de encaje en invierno?

La mejor forma de destacar en invierno es con un par de medias de encaje, que se pueden combinar con vestidos o faldas. Para un look moderno juega con los patrones: florales, geométricos, corazones, estrellas y todas las formas que te puedas imaginar. Trata de llevar el resto de tus prendas sin texturas para que no se cargue demasiado el look.

Si necesitas un outfit para la oficina, apuesta por un estilo ejecutivo con un saco oversize, dejando que las medias sean las protagonistas. Por otro lado, si buscas algo más relajado para un brunch con amigas, un vestido como el de Dua Lipa combinado con unas botas largas será el mejor acierto para lucir cómoda. ¿Te animarías a probar esta tendencia?





