La rutina de skincare de Jennifer Lopez que querrás hacer en 2023

La piel de Jennifer Lopez es preciosa, de eso no hay duda. Es una artista que pasa los 50 años de edad y se luce con un rostro y un cuerpo de impacto que muchas desearían tener. Al estar expuesta ante el público por su carrera, muchos sabemos que esto se debe a cuidados y hábitos que lleva a cabo en su día a día.

El cuidado de la piel para JLo es tan importante que llegó a crear su propia marca de belleza, JLo Beauty, que aquí logró entrar como parte de las marcas que ofrece Sephora en exclusiva. Recordamos que, durante su lanzamiento, ella destacó el uso de un complejo de aceite de oliva en sus productos, porque este ingrediente formaba parte de las rutinas de belleza de las mujeres de su familia.

Quienes tienen la mirada puesta en los tips de belleza que comparten las celebridades, seguramente ya saben que uno de los más importantes de la también actriz es el uso del protector solar, infaltable en su skincare desde siempre, y que nos gusta recalcar desde la trinchera de De Última, no solo para prevenir signos de envejecimiento prematuro, sino también afecciones como cáncer de piel.



Aunque el estado de nuestra piel depende de muchos factores, incluyendo la genética, uno de los más importantes es el cuidado que le aportamos de la mano de algunos productos cosméticos, como limpiadores y humectantes. El cuidado que se hace desde casa puede marcar la diferencia a largo plazo. Algunas chicas son conscientes de esto y, como Lopez, se cuidan desde jovencitas, mientras otras no, pero siempre será un buen momento para comenzar. ¿2023 es tu año para ser más constante con esto?

La rutina de skincare que compartió Jennifer Lopez en la revista Vogue hace poco, con algunos tips que ha revelado a otros medios en diferentes oportunidades, nos encanta porque es muy fácil de hacer, con pocos productos. Además de ser ideal para que quienes se cuidan unos días y otros no comiencen a hacer con más disciplina, también puede ser buena para beauty addicts que quieren simplificar su rutina, al menos en algunas temporadas.



La rutina de belleza de Jennifer Lopez que empieza con afirmaciones positivas

Respeta las horas de sueño

Jennifer Lopez siempre que habla de su rutina de belleza, recuerda la importancia de dormir bien para tener una piel luminosa. Dormir cerca de 8 horas cada noche es importante para ella y sabe lo bien que esto le hace a su rostro e imagen.



Dice palabras que “embellecen”

Esta es una de nuestras partes favoritas porque no es común que se incluya como en rutinas de skincare. JLo enciende una velita para crear un ambiente especial mientras la hace, ella usa Santal 26 de la firma Le Labo. Si tu rutina diaria suele ser ajetreada, empieza creando este bonito hábito los fines de semana.

Y no solo eso, sino que comienza su día con afirmaciones positivas como “Soy feliz”. Descubre tu aroma y tus afirmaciones ideales para comenzar el día cuidando de ti.

Limpia e hidrata

Como toda rutina para cuidar la piel, comienza con una limpieza facial. Posteriormente, aplica sérum y crema hidratante, en ese orden. Los que usa en el video son de su propia línea de belleza. Hay que resaltar que Jennifer Lopez no solo aplica los hidratantes en el rostro, sino que los extiende hacia el cuello y el escote, zonas que muchas a veces olvidamos. Si estás en este grupo, apunta en tus intenciones “beauty” de 2023 comenzar a hacerlo.



Aplica gotitas en los ojos para iluminar la mirada

Otro paso que llamó nuestra atención, es que usa gotas para los ojos. La artista comenta que es relevante porque esa zona es lo que la gente ve primero. Esto despierta su mirada. Puedes consultar con un oftalmólogo cuáles gotitas podrían ser ideales para ti si te gusta la idea.



Da mucha importancia al protector solar

La cantante dijo a Vogue: “Para mantenerte joven durante los años, usa protector solar todos los días”. Es constante en su mensaje y siempre lo recomienda. Esta vez, usa su crema hidratante con ácido hialurónico That Blockbuster Cream, que tiene protección solar incluido. Un fotoprotector es indispensable en la rutina diaria, también debe extenderse a cuello y escote.



No olvida el bálsamo labial

La actriz de Marry Me (Cásate conmigo) no olvida sus labios y aplica un bálsamo de la firma de lujo La Mer. No olvides cuidar tus labios, especialmente en temporada de frío, exfoliando una vez a la semana y aplicando bálsamo diariamente, los que contienen manteca de karité son muy buenos.



Aplica crema para contorno de ojos (también en el entrecejo)

Jennifer Lopez deja la crema para el contorno de ojos para el final. Y hace algo más con este producto para esa zona tan delicada: lo aplica en el área del entrecejo. Es un truco de belleza poco difundido que a muchas les encantará probar, seguramente.



