La Drag Queen Valentina presente en desfile de Benito Santos

En la última colección de Benito Santos apreciamos cortes holgados, siluetas ceñidas, glitter y plumas —todo en su mayoría de color de rosa— que crearon una alegoría a la moda de los años 80.

El factor sorpresa del desfile no fue un vestido como tal, si no la modelo que lo portaba: Valentina, ex concursante del show de RuPaul’s Drag Race.



Foto: SERGIO TAPIA / EL UNIVERSAL

La performer apareció en escena entre humo y sombras, al caminar se apreció con mayor exactitud su vestido de corte sirena —ceñido en la cintura por un gran listón— en color rosa pálido cubierto por brillos y cristales.

Esta no es la primera vez que Valentina trabaja de la mano de Benito pues hace dos años fue la imagen principal de Red Carpet, una colección de vestidos de noche para alfombra rojas y premiaciones.





Y no es de sorprenderse, pues el arte del drag ha causado toda una revolución en el mundo del espectáculo, la belleza y especialmente la moda gracias a que ha terminado con viejos cánones de belleza y masculinidades, pero ¿quién es Valentina?

La chica de la gran sonrisa es un personaje, una forma de expresión creada por James Leyva hace más de 5 años. De ascendencia latina, esta dualidad ha creado empatía con el público gracias a su carisma, estilismo y presencia dentro —y fuera— de los escenarios.



Foto: SERGIO TAPIA / EL UNIVERSAL

Valentina se ha perfilado como una de las imágenes latinoamericanas, casi por excelencia, que representan la elegancia y sofisticación de una estrella de la época de oro del cine mexicano; María Félix y Dolores del Río dos de sus más grandes inspiraciones para crear sus looks.

Ha formado parte de campañas de belleza, portadas de revista, videos musicales y reportajes, una figura que, pese a los aún existentes prejuicios, acapara los reflectores. Ahora también puede ser nombrada como la primer drag queen en desfilar sobre la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week México.



Foto: SERGIO TAPIA / EL UNIVERSAL

