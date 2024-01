La menor de las hermanas Kardashian-Jenner ha pasado una temporada en París, a propósito de la Semana de la Alta Costura, donde estuvo como invitada de firmas como Jean Paul Gaultier y Maison Margiela. En una de sus recientes publicaciones de Instagram, Kylie Jenner expresó su amor por la capital francesa al escribir: “Parissssss i love u”.

En ese post, luce un vestido negro corto y strapless, con mucho volumen, pero equilibrado. Lleva la prenda con botas altas de ante, con diseño over the knee o “por encima de las rodillas”, que suelen quedar muy bien y elegantes con prendas cortas. El look de la influencer es de Maison Marigela.

Pero su vestuario no fue lo único que llamó la atención en la serie de imágenes. Logró un beauty look de diez, con unos labios inspirados en la década de los 90, la cual sigue sirviendo de influencia en la moda y la belleza en la actualidad. Además, la marca de cosméticos fundada por Kylie, Kylie Cosmetics, compartió los productos de la firma que se emplearon para hacer este maquillaje noventero.

Los labios ombré de Kylie Jenner

Una de las tendencias de maquillaje de los años 90 que ha resaltado en los últimos meses es la de los labios ombré. Su característica principal es que se hace un delineado que luce mucho más oscuro que el centro de los labios. Por lo general, se elige un tono marrón para perfilar los labios y se difumina, pero se debe notar el contraste.

Foto: Instagram @kyliejenner

Para hacer el maquillaje de Kylie, aplicaron un perfilador en color marrón oscuro (Precision Pout Lip Liner, en tono cocoa) para definir el contorno de los labios. Siguieron un gloss transparente con sutil tono rosa (Gloss Drip, en tono Underestimated). En este maquillaje que luce la empresaria, añaden más delineador en las esquinas de los labios. Con estos dos productos se logra un efecto de mayor volumen.

Foto: Instagram @kyliejenner

Con el auge del “lip combo”, seguro no falta un delineador en tono marrón en tu cosmetiquera (de tu marca favorita), que se pueda llevar solo con un gloss para crear este maquillaje noventero. El gloss debe tener un aspecto extra brillante para un mejor acabado.

Una ventaja de este tono predominante en los labios de Jenner es que pertenece a los colores neutros, los cuales van a quedar bien con muchos otros tonos para completar el maquillaje en ojos y mejillas. En el caso de la influencer, luce los ojos con efecto ahumado con grises y bronces, además de ligeros toques de blush e iluminador.

Foto: Instagram @kyliejenner

Kylie y su peinado "wet look"

Kylie llevó un peinado estilo “wet look” o efecto húmedo. Con su cabello ladeado, lució un poco de volumen en la parte superior. Cabe decir que este estilo suele ser muy usado en verano, pero ya hemos visto a varias celebridades presumirlo en enero, entre ellas Eva Longoria y Jennifer Lopez.

Además, Kylie también lo mantuvo cuando asistió al desfile de Margiela, al cual fue con un diseño de lentejuelas plateadas. Para ese momento, llevó un delineado de labios más sutil y aplicó menos brillo.

Foto: Instagram @kyliejenner

