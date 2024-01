Eiza González demuestra una vez más que no se necesita invertir mucho tiempo en el maquillaje para lograr un look de impacto. A través de su Instagram compartió un poco de un look en el que el tono Peach Fuzz fue el protagonista que iluminó su labios.

Este tono fue designado por el Instituto del Color Pantone como Color del Año 2024. Explican que el Peach Fuzz es un suave tono melocotón o durazno que se pasea entre los colores rosa y naranja, y tiene el propósito de inspirar un sentimiento de tranquilidad, paz y empatía.

El labial Peach Fuzz: perfecto para primavera y verano

Los labios son el lienzo perfecto para experimentar con el tono Peach Fuzz, debido a que es muy versátil por ser un color neutro y se adapta con facilidad a cualquier ocasión. Este color que reinará en 2024 está basado en la suavidad aterciopelada del durazno y la calidez de los atardeceres. Si aún no conoces este tono, prepárate porque seguro se convertirá en uno de tus favoritos.

La actriz mexicana luce un bonito maquillaje donde el protagonista es un tono Peach Fuzz, pero muy suave. Lo lleva en los labios principalmente, en un durazno claro con delineado café difuminado. Pero, además, también se puede notar en las mejillas.

Eiza González nos da una idea de cómo llevar el Peach Fuzz en el maquillaje. Lo usa para iluminar su rostro en labios y mejillas, pero realza la mirada con un maquillaje con sombras plateadas, delineado negro y un poco de iluminador.

En los labios, puede funcionar muy bien tanto en barras de labios mate como en gloss.

Así como Eiza González, tú también puedes darle un toque de dulzura y feminidad a tus labios.

Incorpora el peach fuzz en tu maquillaje

El Peach Fuzz también es bienvenido en otras áreas del rostro. Como rubor, aporta un tono suave, capaz de adaptarse a cualquier tipo de piel para hacer que se vea sana y fresca. Además, también puede añadir una calidez sutil a los ojos.

Algunas marcas en las que puedes encontrar labiales en tonos de la paleta del Peach Fuzz son: Maybelline, Rare Beauty, Dior, Kiko Milano, L'Oréal Paris, entre otras. Muchos de estos labiales no solo agregan color a tus labios, también los nutren, hidratan y protegen.

