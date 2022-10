El uso de pieles de animales siempre ha sido tema de discusión en la moda. Luego de mucho tiempo, diversas firmas de lujo se comprometieron a eliminarlas de sus colecciones con el fin de promover un consumo más responsable y minimizar el daño al planeta.

No obstante, la utilización de cuero para la confección de prendas, calzado y accesorios (como cinturones y bolsas) se mantiene bajo la mira de organizaciones ambientales, ya que la producción de este material genera efectos colaterales como la tala de áreas verdes.

Como respuesta a esos señalamientos, cada vez surgen más sustitutos. Por ejemplo, cuero fabricado a partir de nopal, piña o manzanas, así como un cultivo en laboratorio a base de hongos. Si bien tienen variaciones respecto al animal, su calidad tiene un alto nivel.

Hoy existen numerosas propuestas para sumarse a la tendencia efecto piel sin afectar a las especies animales. Te presentamos una guía de las piezas que estarán en boga y con las que podrás armar looks memorables.



Instinto salvaje

Los estampados animales vuelven con fuerza en esta temporada, por lo que no debes dejar pasar la tendencia. Si tienes dudas sobre cómo llevarlos o no te gusta portarlos de pies a cabeza, un cinturón con imitación de piel de serpiente resulta una gran opción. Úsalo sobre un little black dress para enmarcar la cintura o con jeans.



Fotos: Especial

_ Marca. Shein

_ Precio. 89 pesos

_ Dónde. shein.com. mx



Un cálido abrazo

Los aires fríos de otoño ya comenzaron a sentirse, por lo que es momento de sumar piezas abrigadoras a tu guardarropa. Una puffer jacket con efecto piel se vuelve una gran aliada para resistir las bajas temperaturas, así como para crear looks espectaculares. Elígela en un tono claro para ampliar el abanico de combinaciones.

_ Marca. Stradivarius

_ Precio. 1,499 pesos

_ Dónde. Encuentro Oceanía



Sexy y elegante

Este vestido camisero favorece tanto a mujeres altas como a bajitas y, sobre todo, a las muy delgadas, ya que resalta la cintura mediante su lazo. Puedes usarlo en un día de oficina con unas sandalias de tiras o unos pumps, así como en el fin de semana con unas botas vaqueras, al estilo de varias influencers de moda.

_ Marca. Liu Jo.

_ Precio. 3,675 pesos

_ Dónde. farfetch.com



Con vibras góticas

Una blusa negra de manga corta siempre te sacará de cualquier apuro, ya que puede combinarse desde con unos jeans hasta con una falda plisada (al estilo de ‘Charlotte York’, de la serie Sex and the City). Si la mezclas con unos pantalones formales en tono claro, como el beige, conseguirás un look ideal para ir al trabajo en otoño.

_ Marca. Han Kjobenhavn

_ Precio. 3,064 pesos

_ Dónde. farfetch.com



La fiebre rosa

Firmas de lujo como Versace y Miu Miu apuestan por los crop tops para otoño-invierno, por lo que no te sentirás fuera de lugar. Esta pieza, en el color preferido del momento, es perfecta para llevarse desde con unos pantalones de mezclilla hasta con una falda recta o entubada. No olvides llevar contigo un abrigo por si baja la temperatura.

_ Marca. Rotate

_ Precio. 3,207 pesos

_ Dónde. net-a-porter.com



Las de combate

El otoño siempre viene acompañado de una gran variedad de botas: cortas o altas, con tacón o plataforma, de estilo vaquero o militar. Tener un buen par que dé batalla se vuelve una inversión, ya que pueden usarse con unos jeans deslavados hasta con unos pantalones de corte amplio. Puedes inclinarte por el clásico negro o beige.

_ Marca. H&M

_ Precio. 1,299 pesos

_ Dónde. C.C. Perisur



Fan de lo clásico

A pesar del frío, las faldas se perfilan como una de las prendas estrella del invierno. Este modelo puede acompañarse de un suéter de cuello alto, unas medias tejidas negras y botines a juego. Su suave material y color discreto la vuelven perfecta para usar también durante los días calurosos, combinada con una playera blanca.

_ Marca. 12 Storeez

_ Precio. 2,072 pesos

_ Dónde. farfetch.com

Leer también: Faldas de piel de todos los estilos para lucir esta temporada



Nocaut de estilo

Los shorts tipo boxeador resultan cómodos y versátiles. Este de la foto, de la firma Karl Lagerfeld, está confeccionado con un suave y lujoso material que permite usarlo tanto con una blusa negra de seda como con una t-shirt blanca estampada y un blazer. Para no restarle formalidad a tu atuendo, suma unos stilettos o sandalias altas.

_ Marca. Karl Lagerfeld

_ Precio. 2,664 pesos

_ Dónde. farfetch.com



Glamour urbano

El estilo deportivo se mantiene en auge gracias a la practicidad y comodidad que aporta. Este pantalón efecto piel de Adidas es perfecto para utilizarse en los viernes casuales de oficina o durante el fin de semana, acompañado de un crop top, una camisa blanca o una hoodie. Lo mejor es que puede convertirse en short en un sencillo paso.

_ Marca. Adidas

_ Precio. 1,619 pesos

_ Dónde. adidas.mx

Leer también: Tips de estilo para vestir si tienes piernas delgadas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters