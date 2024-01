Tras uno de los periodos más complicados de su historia (que incluyó un boicot y una premiación a puerta cerrada), la alfombra roja y la ceremonia de los Golden Globes regresaron a nuestras pantallas en este 2024. Con esta transmisión viene todo el glamour, la ostentosidad y los espectaculares looks que esperamos de la temporada de premios.

Pero, como cada año, no todo puede ser perfecto y no faltan las celebridades que sufren tropezones con sus outfits. Ya sea porque el atuendo no fue con la ocasión, porque no se trató de un look ideal o porque simplemente esperábamos algo más espectacular y estas celebridades se quedaron muy lejos de las mejor vestidas de la noche. Estas son algunas de las peor vestidas de los Golden Globes 2024.

Rosamund Pike

Foto: AFP

La nominada al Golden Globe como Mejor Actriz de Reparto por “Saltburn” llegó con un atuendo de Dior que bien pudo haberse encontrado entre los más elegantes. Sin embargo, al final, el tocado terminó por volver el look un recargado y un tanto fúnebre.

Helen Mirren

Foto: EFE

El dramatismo de las mangas en el outfit de Helen Mirren fue ‘too much’. Normalmente ella nos fascina con sus coloridos looks en la temporada de premios, pero aquí el exceso de texturas no fue la mejor decisión.

Billie Eilish

Foto: AFP

Fiel al estilo con el que inició su carrera, la autora de “What I was made for” llegó con un atuendo de forma fluida y que reta los estándares de género. Sin embargo, en esta ocasión y a raíz de espectaculares looks como el que nos dio en la Met Gala 2023, creemos que pudo haber sido mucho más creativa con su atuendo. Se parece mucho a otros looks con los que la hemos visto ya.

Jordana Brewster

Foto: EFE

La actriz perteneciente a la saga “Rápidos y furiosos” llegó con un outfit que nos da vibras de playa, primavera y destinos soleados, pero definitivamente no nos recuerda la elegancia de una ceremonia como los Golden Globes.

Natasha Lyonne

Foto: AFP

La nominada por su actuación en una serie musical o de comedia llegó vestida en un atuendo blanco de Schiaparelli. Aunque sin duda sorprendió, las proporciones del vestido y esos dos picos al frente la colocan en nuestra lista de las peor vestidas.

