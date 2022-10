Florence Pugh vuelve a sorprender con un look con transparencias

En el mes de julio, la reacción de Florence Pugh al recibir comentarios negativos sobre el tamaño de sus senos se hizo viral, tras aparecer en el desfile de Alta Costura de Valentino con un vestido de la firma en el tendencioso rosa intenso de Pierpaolo Piccioli que dejaba entrever su busto.

El mensaje era claro, ella pedía respeto por su cuerpo y el de otras mujeres, además de afirmar que está feliz con su cuerpo. Y así lo ha vuelto a afirmar recientemente con su elección de vestuario durante la Semana de la Moda de París, un evento que tiene las miradas de los fashionistas de todo el mundo puestas sobre la capital francesa.

En una cena que se celebró en ocasión de la presentación de la colección prêt-à-porter primavera 2023 de Valentino, la protagonista de la recién estrenada película “No te preocupes cariño” volvió a optar por las transparencias de la mano de la firma italiana, pues llevó un hermoso total look en tono nude. Es sexy y elegante.



El nuevo total look con transparencias de Florence Pugh

La actriz de 26 años apostó —y resultó ganadora— al lucir un conjunto de la marca en tul y lentejuelas, conformado por un crop top de manga larga y una maxifalda de cintura alta. Cuando compartió con sus seguidores en Instagram algunas imágenes de este look, Florence bromeó con la frase: “Confía en el botón”, debido a que su top estaba sujetado solo por uno.



Foto: Instagram @florencepugh

Este tipo de faldas está siendo usado cada vez más por celebridades, tanto como prenda individual, como parte de vestidos. Las faldas se ven midi o largas, ya no tanto con el volumen del tutú que popularizó el icónico personaje Carrie Bradshaw (interpretado por Sarah Jessica Parker en Sex and the City), con bragas bastante completas a tono. Los vestidos mantienen el maximalismo del volumen y el movimiento con texturas vaporosas.



Foto: Instagram @florencepugh



El beauty look con el que brilló Florence

La intérprete nominada al Oscar por su actuación en “Mujercitas” complementó su atuendo con unas sandalias con tacón en color dorado de la misma firma. Lució un collar alargado que quedó perfecto con el escote y llevó aretes del joyero brasilero Fernando Jorge.



Foto: Instagram @florencepugh

El maquillaje de esta chica Valentino estuvo a cargo de Hung Vanngo, destacó con sombras en tonos rosa gold y café con la dosis necesaria de brillo, las mejillas y los labios también mantuvieron un un toque rosa, más sutil. Para el peinado, hecho por Peter Lux, eligió un look con efecto húmedo, peinado hacia atrás, pero ligeramente ladeado.



Foto: Instagram @florencepugh

Con esta elección, Florence Pugh puede estar dando una lección a sus seguidores, al expresar que no se limita por opiniones ajenas: usa lo que le gusta y le hace sentir bien, con aceptación total de su cuerpo.

