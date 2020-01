Muy pocas actrices se dejan ver sin maquillaje. Sin embargo, las más seguras de sí mismas se han dejado ver al natural y dejan claro una cosa: la verdadera belleza no está en cuánto maquillaje lleve tu rostro, sino la confianza que tengas en ti misma y tu amor propio. Por ello, no nos extrañó ver a una ex reina de belleza presumir una fotografía al natural, así es, hablamos de Ximena Navarrete que impactó con una selfie luciendo sin rastro de maquillaje.



Aunque la verdadera intención de la foto fue mostrar cómo quedó su piel después de unos días bajo el Sol, Ximena presumió una piel lisa, humectada y con muchas pecas, ocasionadas a esta gran exposición a los rayos solares. En la descripción de la foto, Xime (como le dicen sus fans) escribió: “Lo que pasa después de unos días de sol. Pecas por toda la cara”.



Las pecas son pequeñas manchas ocasionadas por los rayos solares. Aunque por un tiempo estuvieron vetadas del mundo de la belleza, hoy son una de las características físicas más deseadas y que mayor muestran una belleza “natural”. No por nada, existen cientos de filtros con pecas en esta red social y hacen que tu rostro tome un aspecto como “besado por el sol”.



Sin duda, Ximena es una de las mujeres más guapas y al mostrarse sin maquillaje dejó claro que la verdadera belleza viene de cómo te sientas y de cuánto te aceptes a ti misma.

¿Qué opinas?