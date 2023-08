La sensual Eva Longoria lució espectacular en un evento de This is About Humanity, en el cual se dieron diversos premios a mujeres amigas de la actriz por acciones que apoyan a la humanidad, incluyendo un reconocimiento por apoyar a las familias fronterizas, en estos tiempos tan complicados.

Eva lució un bello vestido con escote strapless de una firma australiana, en un color que la actriz ha estado portando mucho en estas semanas: el amarillo y, ¿cómo no iba a hacerlo?, si este tono le ayuda a resaltar su piel bronceada, siendo una opción cien por ciento acertada.

Foto: Instagram @evalongoria

Cómo es el vestido amarillo de Eva Longoria

Gracias a su equipo que siempre la acompaña a todos sus eventos importantes, como stylist, maquillista y estilista de cabello, la actriz de Mujeres desesperadas lució increíble en la gala del evento, siendo una de las más sensuales y, a la vez, elegantes del lugar.

Esta vez, Eva Longoria eligió un vestido de la colección primavera-verano 2023 de la marca australiana Toni Maticevski, con escote strapless y de color amarillo limón, un tono que favorece demasiado a Eva. La prenda tiene un fruncido en la parte del pecho que le da un toque innovador y una caída en forma de sirena que deja ver el segundo tono en la cola: blanco.

Foto: Instagram @evalongoria

La marca Toni Maticevski es reconocida por sus diseños bien estructurados e innovadores, con doble color y siluetas muy geométricas. El diseñador ha vestido en más de una ocasión a Eva para sus eventos.

Foto: Instagram @toni_maticevski

Los complementos del vestido de Eva Longoria

Eva y su equipo decidieron combinar el vestido con unos tacones de color plateado, con una punta en triángulo y un tacón de aguja para agregar un toque elegante y futurista.

El peinado recogido elevó muchísimo más el look: un chongo y un pequeño fleco de lado. Lució unos aretes de diamantes plateados y un collar en juego de la marca Jennifer Meyer, la cual ha trabajado varias veces con la actriz.

Para el maquillaje, se decidió respetar el look de siempre de Eva, el cual no es tan cargado en la base, con mucho blush para acentuar más sus pómulos y unas pestañas muy grandes y con volumen para intensificar la mirada. Además, agregaron un labial nude y un poco de gloss.

