Errores que cometemos en la ducha que podrían afectar la piel

El aseo personal es un acto diario que, muy probablemente, hacemos de la misma manera todos los días, sin detenernos a pensar si algunos de los elementos y prácticas que empleamos podrían estar ocasionando algún daño a la piel: ¿la temperatura del agua?, ¿el movimiento que hacemos al secarnos?, ¿los componentes del jabón?

Aquí reunimos algunos errores comunes que se cometen en la ducha y que podrían estar afectando la salud de la piel y el pelo.



Errores en la ducha que podrían afectar la piel

Ducharnos con agua muy caliente

El agua caliente es enemiga de la piel y el pelo. Así que lo mejor es ducharse con agua tibia o templada. En la edición de Reino Unido de Glamour, la doctora Rekha Tailor explica que el agua caliente puede dañar las células de queratina que se hallan en la capa externa de la piel, haciendo que se seque, además de agravar afecciones como el eccema o dermatitis, con enrojecimiento, sequedad y picor.

De la misma manera, el agua muy caliente elimina los aceites naturales de nuestro cabello, reseca el cuero cabelludo y debilita las hebras. Los expertos de All Hair Things recomiendan usar agua tibia para lavarlo, porque ayuda a eliminar la suciedad y luego enjuagar con agua fría para sellar la cutícula, así actuarán mejor los nutrientes y se tendrá un pelo más saludable.





Usar jabones muy fuertes, sobre todo en la zona íntima

Lo ideal es pedir la recomendación de especialistas en dermatología para saber cuál limpiador usar, así como hacemos con la piel del rostro. Pero, podemos adelantar que muchos expertos recomiendan limpiadores sin jabón que cuidan la barrera cutánea y la hidratan. En un artículo sobre esto del diario El País, la dermatóloga Elena de las Heras advierte que los productos perfumados podrían causar alergias o dermatitis en pieles sensibles.

En Clínica Mayo aconsejan evitar jabones fuertes y perfumados para asear la zona íntima, porque podrían ser irritantes. Puedes consultar con tu ginecóloga/o si sería bueno para ti aplicar un gel íntimo que mantenga el balance del pH en esa área.



Aplicar el jabón corporal en la cara

La piel del rostro es diferente a la del cuerpo y requiere su propio producto limpiador, específico para el tipo de piel de cada quien en la familia, esta es una recomendación de oro de los especialistas. La doctora Madhuri Agarwal dijo en Vogue que esta práctica errónea puede alterar los niveles de pH de la piel del cutis y causar diferentes problemas. Si lo has hecho alguna vez seguramente has llegado a sentir tirantez y sequedad instantánea.

Lavar primero el cuerpo y luego el pelo

¿No te habías fijado en el orden en que lavas las diferentes partes de tu cuerpo en la ducha? Varios especialistas recomiendan lavar primero el pelo, porque productos como shampoos y acondicionadores contienen ingredientes que podrían irritar las pieles más sensibles. Luego de enjuagarlos bien, sí se puede proceder a lavar el cuerpo y la cara.





Olvidarnos de la espalda

La espalda es la gran olvidada de muchos, porque, sí, es un poco difícil llegar a algunas partes de esta zona y solo lavamos hasta donde alcanzamos. Pero ahí también sudamos y se acumulan células muertas, así que no dudes en adquirir un instrumento especial para limpiarla completa y profundamente en la ducha, al menos, una vez a la semana. Sin brusquedad.

Para hidratar, puedes probar si es más fácil el uso de brumas en vez de cremitas corporales.



Dejar la esponja en la ducha

Si tienes la piel sana y usas esponjas en la ducha, es recomendable que las laves y enjuagues una vez termines tu aseo y, luego, dejarlas secar en un lugar ventilado. No las mantengas en un lugar húmedo como el piso o la repisa de la ducha porque pueden capturar bacterias y hongos que afectarán la piel. Lávalas muy bien cada semana y cámbialas cada mes, aproximadamente.

Recuerda que no debes frotar con mucha fuerza cuando utilices una. Pregunta a tu especialista en dermatología si puedes usar esponjas, sobre todo si tienes piel sensible o atópica, a quienes no les hacen bien.

Secarnos bruscamente

La doctora Madhuri revela algo que podemos estar pasando por alto y es que secarnos frotando el paño con brusquedad puede causar irritación y dañar a largo plazo la barrera de la piel. En la publicación de Vogue antes citada sugirió que este gesto debe hacerse con delicadeza, usando una toalla de algodón y, posteriormente, algo que seguramente ya haces: aplicar una crema hidratante.

