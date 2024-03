Para nadie es un secreto que Priscilla fue una de las cintas más esperadas del 2023 y con la que abrimos el 2024. La historia basada en las memorias de quien en su momento robó el corazón de Elvis Aaron Presley tuvo a la audiencia haciendo juicios diversos: ¿La relación de Elvis con una menor de edad tenía algún sentido?, ¿dónde estaban los papás de Priscilla en ese momento?

En fin, la cinta de Sofia Coppola nos dejó mucha tela de dónde cortar en el sentido social, pero también nos regaló una conversación en la industria de la moda que no debemos dejar pendiente.

Foto: Priscilla (A24 Distribution)

Llevar a la pantalla grande y al streaming, de la mano de Mubi, una cinta con personajes tan queridos en la cultura pop no es nada fácil, pero Coppola tomó el reto de darle voz a las vivencias de Priscilla Presley con un vestuario impresionante, casi un año después de la película biográfica enfocada en su difunto esposo que fue dirigida por Baz Luhrmann.

De cara a la entrega de la 96.ª edición de los Premios Oscar y celebrando la llegada de la cinta autoría de la directora estadounidense a las plataformas de streaming, De Última pudo hablar con Stacey Battat, la responsable y mente maestra que existe detrás de cada prenda que se usó en la película que unió la división alemana, los peinados a base de latas de fijador, el cat eye y los tonos pastel en un filme que las redes sociales han bautizado como “Barbie” para los fans de Lana del Rey.

La dupla del éxito que cualquier filmación desea

El destino tiene unas formas muy caprichosas de unir a la gente y el de la hija de Francis Ford Coppola y Stacey Battat estaba casi escrito (y no precisamente en un guión), pues ellas se conocieron en Nueva York, cuando Battat trabajaba en una tienda de Marc Jacobs y Coppola en el Hotel Mercer, que quedaba justo en la esquina de la calle

Tres años después, el encuentro que parece sacado de un filme de Sofia y musicalizado con sus toques más pop/rock, le vino su primer trabajo juntas: Somewhere, cinta del 2010 donde se cumplió que Battat le ayudara con el vestuario, el resto es historia que podemos ver, pues han hecho una mancuerna que no para: The Bling Ring (2013) y The Beguiled (2017) son parte parte de la filmografía que ambas mantienen en conjunto. Esta trayectoria favoreció préstamos de alta costura para uno de los filmes más aclamados de la carrera de Coppola.

*Stacey Battat junto a Jacob Elordi.

De “afanar” la casa de Paris Hilton en The Bling Ring y pintar un drama suscitado en plena guerra civil americana donde el despertar sexual es relevante en The Beguiled, pasamos a darle foco a lo coquette, a las tonalidades pasteles, a la locura del ‘peace and love’ de los sesenta y la ‘Elvismanía’ que Stacey Battat creó de la mano de muchos vestuaristas para sumergirnos en un ambiente enteramente estético.

Foto: Priscilla (A24 Distribution)

Los secretos que esconde el vestuario de Priscilla

Como pasa en todos los universos que se crean para el cine, muchos de ellos guardan detalles que no puedes perderte y la película de Sofia Coppola no es la excepción; en pantalla hay piezas que tuvieron que ser recreadas desde cero, un análisis a la vida de los Presley y hasta prendas de alta costura customizadas únicamente para este filme. Platicamos sobre esto y más con Battat.

¿Cómo te aseguraste de que el vestuario de Elvis no le robara la atención a Priscilla?

Mantuve a Elvis (Jacob Elordi) con prendas de color azul marino, oliva, crema, negro. Él vestía piezas que podían variar, pero el rojo en varias de sus presentaciones fue parte fundamental para poder representarlo.

Quería mantenerlo a distancia y al mismo tiempo asegurarme de que fuera elegante y masculino, respetando la moda y la estética de la época. Para Priscilla (Cailee Spaeny) se usaron tonos pastel, faldas de cortes diversos y una paleta de colores que va cambiando a lo largo de la película.

De inicio, vemos la escala de grises y la feminidad del rosa en Alemania Occidental, en los viajes a Estados Unidos vemos prendas más entalladas, un maquillaje más propositivo y una actitud más liberal, pero, con el paso de los años, el estilo de Priscilla va madurando.

Foto: Priscilla (A24 Distribution)

Priscilla tiene tantos atuendos icónicos, ¿hubo alguno en el que fue particularmente memorable trabajar?

El look donde ella deja Graceland (propiedad que el cantante compró para su mamá) fue divertido y tuvo muchos buenos momentos en el departamento de vestuario. Pasamos mucho tiempo averiguando qué había en el costado de este look, recuerdo que esos momentos fueron realmente alegres. Además, es un conjunto donde vemos que Priscilla deja su imagen inocente, toma un carro y deja a Elvis con “I Will Always Love You” de Dolly Parton como fondo musical.

De todos los looks que tiene la película, ¿en cuál trabajaste más y cuál es tu favorito?

El uniforme escolar. Realmente tenía que lograr el equilibrio adecuado entre reconocible y sobrenatural. Quería expresar cierto equilibrio entre lo ordinario de sus experiencias y el entorno intensificado en el que experimentó su adolescencia.

Recordemos que ellos se conocieron en Alemania Occidental, ella era hija de un militar y él era alguien que estaba haciendo su servicio. Así que debíamos ser lo más neutral para no romantizar un ambiente que venía recuperándose de un evento tan hostil como la Segunda Guerra Mundial.

Algo en lo que destaca la película es en mostrar la vida doméstica en Graceland y la intimidad entre Elvis y Priscilla, ¿puedes hablarme de la lencería de Priscilla?

En realidad, para este punto se tomó lo que ya existía de la época y se adaptó a la historia que estábamos contando. La lencería de Priscilla realmente tuvo un gran cambio y una evolución de “niña a adulta”. Comenzó con el algodón, pasó a telas más sexys, pero aún con siluetas babydoll y, finalmente, a siluetas y colores más sofisticados donde las tonalidades más claras se apoderan de las escenas del filme.

La importancia de la lencería en esta película es fundamental, porque la ropa de cama también propone y nos cuenta una historia que nadie más conoce.

Foto: Priscilla (A24 Distribution)

Varias marcas de alta costura diseñaron trajes individuales, como ese vestido de novia personalizado de Chanel. ¿Podrías explicarnos el proceso para crearlo?

Fue un sueño hecho realidad trabajar con Chanel y también con Valentino. El vestido bordado por Virginie Viard se basó en el histórico que usó Priscilla Presley. Tardó 90 horas en confeccionarse y tomó inspiración en el espíritu de la colección Haute Couture Spring/Summer 2020 de Chanel.

Se combinó un crepe blanco pesado con encaje de calais y encaje de chantilly para la parte superior del vestido, y las mangas y los botones también están cubiertos de encaje. El velo de tul de seda se sujetó con una pequeña corona tejida a mano y bordada con aguja por Montex, con más de 500 cuentas nacaradas en 4 tamaños diferentes.

Para Jacob Elordi, Valentino, de la mano de Pierpaolo Piccioli, se hicieron dos looks personalizados que tienen la etiqueta 'Valentino for Jacob Elordi' cosida a mano en el interior, lo que subraya el alto nivel de trabajo para esos looks. La selección de prendas pretende resaltar la pasión de Elvis, incluso en su tiempo libre, por combinar trajes, mientras disfruta del día sin perder el estilo.

La película tiene otras colaboraciones menos conocidas, como con Anna Sui, que hizo el vestido rosa que usa Cailee cuando llega a Memphis y también un vestido estampado que lleva cuando se presenta desafiante en Los Ángeles. Trabajamos juntos para encontrar estampados que Anna tenía en sus archivos y los reimprimimos en una tela más apropiada para la época para luego hacer un vestido inspirado en los años 60 basado en uno de sus archivos.

Foto: Priscilla (A24 Distribution)

Ya para terminar, comparado con Priscilla, ¿cómo ha sido la evolución del equipo que han hecho Sofía Coppola y tú comparado con otras películas como The Bling Ring o The Beguiled?

Varía un poco cada vez, pero creo que en esta ocasión teníamos tanto que hacer y tan poco tiempo que realmente teníamos que confiar el uno en el otro. Trabajar juntos durante tantos años realmente nos ha brindado una gran base para lograrlo.

El archivo de imagen que se logró conseguir para esta película es muy grande y teníamos que analizar cada foto, cada vestido y cada video para lograr que el vestuario empatara a la perfección con lo que sucedió en la vida real.

Alerta de spoiler, ¿de qué trata Priscilla?

La cinta distribuida por A24 hizo su debut en el 80.° Festival Internacional de Cine de Venecia y toma inspiración del libro Elvis and Me de Priscilla Presley. Dicha obra, aborda el romance que los dos tuvieron durante la estancia de Elvis en lo que antes se conocía como Alemania Occidental, narra desde un punto de vista alejado de la fama cómo era vivir con Elvis, el 'behind the scenes' de su relación con una superestrella y todo lo que va orillando a la pareja a firmar un divorcio.

El filme, que ya puedes ver en Mubi, también toca de cerca la pequeña adicción que Priscilla tuvo a los medicamentos recetados, el abuso de poder de Elvis y los tintes no tan perfectos que escondían las paredes de Graceland. Por último, la película también narra la forma en que Priscilla sostuvo la relación después del nacimiento de la también finada Lisa Marie (exesposa de Michael Jackson) e hija única de este matrimonio.

En la cinta, además del vestuario, la música es parte clave para entender el complejo, pero lujoso mundo que Graceland escondía detrás de la diversión y la música de Elvis Presley.

El takeover más hot de marzo

Mubi hará un takeover especial del Momiji Café (Praga 35, colonia Juárez, Ciudad de México), durante este fin de semana, del 1 al 3 de marzo, de 10:00 am a 8:00 pm. Durante el takeover, puedes disfrutar de un menú especial de bebidas y postres inspirado en Priscilla, además de merch oficial. Una unión única donde la belleza, la moda y el cine hacen una mancuerna que te dejará boquiabierto, ¿te lo vas a perder?

Foto: Especial

"El menú especial consiste en dos bebidas y un postre que se podrán disfrutar durante todo el mes de marzo. Ambas están inspiradas en la estética de los años 60 de la película y los flotantes de soda populares en la época. También hay una escena específica en Priscilla en donde ella come un postre parecido a una pavlova", compartieron a través de un comunicado de prensa.

