Emily Ratajkowski enciende Instagram con vestido transparente

La modelo y empresaria Emily Ratajkowski causa furor usando un vestido transparente que no ocultaba nada de su deslumbrante figura, durante un evento donde atrajo la atención de todos con su impactante belleza.

Recientemente, debutó como escritora con su libro titulado “My body”, que fue catalogado por The New York Times como un best seller a principios de este año; en dicho libro aborda temas sobre feminismo y relata de manera directa la explotación y cosificación que vivió como modelo y el acercamiento que tuvo al empoderamiento.

Emily continuamente demuestra a través de su cuenta de Instagram, donde rebasa los 29 millones de seguidores, lo bien que ha llevado su proceso de recuperación de todo lo que ha vivido y cómo ha sanado la relación con su cuerpo, al mostrarse más segura y llena de poder sin temor a mostrarlo en arriesgados atuendos como este.

El tejido de red o “fishnet” fue una tendencia que vimos durante el verano y se logró quedar de manera permanente para usarse en outfits playeros y de climas cálidos; ahora con la llegada del otoño, las prendas de red asombrosamente están logrando llevar la transición en colores más oscuros y brillos, debido a que las transparencias reinarán durante esta temporada y es la esencia principal del “fishnet”.



Emily Ratajkowski con vestido con transparencias

Llevar prendas de red, como Emily Ratajkowski, definitivamente es elevar todo al siguiente nivel. La pieza estrella es un vestido de corte largo, de red, con destellos brillantes y mangas largas; lo único que lleva debajo es un diminuto set de lencería rosado de acabado satinado que se camuflajea con el tono de su piel y da la ilusión óptica de que no lleva nada más que la red.

El vestido de esta tendencia que está inspirada en las redes de pesca y demás elementos marinos no podría estar mejor combinado que con unas estilizadas ondas de sirena para agregar volumen y elevar al máximo los destellos del vestido de red.

Foto: Instagram @emrata

En su beauty look resalta la presencia de unas sombras color bronce aplicadas con efecto cat eye, hacia arriba de manera angular, y un sutil delineado con el mismo color en la parte inferior, también lleva unos labios nude con acabado satinado y un delineado de labios para añadir volumen.



Foto: Instagram @emrata

Definitivamente, después de esta brillante aparición de Emily Ratajkowski, se desatará un nuevo auge por llevar piezas de red durante esta temporada de la manera más arriesgada, con efecto "naked".



