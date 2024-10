La actriz María Chacón vivió unas semanas de desconexión sumergida en la naturaleza y la paz de Bali. El 6 de octubre escribió en un post de Instagram: “Desconectar para conectar. Estos últimos días he encontrado gran paz en desconectarme del mundo por completo. Rodearme de silencio, poner el teléfono en modo avión y echarme un clavado hondo hacia adentro…”.

En esa primera publicación, compartió imágenes donde lucía outfits cómodos, sin perder el estilo, ideales para vacaciones y paseos relajantes. Predominaban pantalones holgados y crop tops en sus looks. Ahora, acaba de publicar otro post de sus memorias de este viaje, en el que destaca su look boho elegante.

María Chacón luce maxifalda boho y top con cuentas

El look de María Chacón trae de regreso la falda boho. Esta pieza puede estar siempre en el clóset de mujeres que tienen este estilo y suelen usar piezas con detalles étnicos, pero hay etapas en las que es usada por personas de diferentes estilos y gustos, porque se posiciona en las tendencias, por ejemplo, a finales de los años ochenta tuvo un gran auge.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

María, quien está promocionando actualmente Papás por conveniencia, trae de vuelta la maxifalda boho, luce un modelo de tiro medio y con paneles. ¿El color? Se trata del clásico y combinable blanco, ideal, además, para climas cálidos. La actriz llevó esta prenda en meses anteriores y la combinó con un crop top del mismo tono para crear un bonito "total white".

Foto: Instagram @oficialmariachacon

Leer también: Los looks de María Chacón en su viaje de descanso en Bali

María añade un toque chic con el top, el cual también tiene un aire bohemio, pero con acento sensual elegante. Esta prenda presenta cuello halter, que deja sus hombros al descubierto. Destaca por su diseño con cordones que caen como cascada y entre ellos se entrelazan varias cuentas doradas que dan el toque más glam.

En la parte posterior, el top deja la espalda completamente descubierta, solo tiene tiras para ajustar en el cuello y la espalda. Chacón compartió en redes sociales que esta pieza (Jonna Top) es de la marca Cult Gaia, donde identifican el tono como “té”, un verde cercano al olivo que se alza entre los favoritos de la temporada.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

Como en el resto de los looks que hasta ahora ha mostrado de su viaje, eligió usar pocos accesorios para no recargar los outfits. Completó este look boho con unas arracadas con textura de tamaño mediano.

Asimismo, mantuvo cierto minimalismo en su beauty look, con el cabello suelto al natural y tonos suaves en su maquillaje, destacados en mejillas y labios.

Leer también: El look de Beetlejuice de María Chacón que incluye una Prada