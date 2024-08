A días del estreno de “Beetlejuice Beetlejuice”, decenas de celebridades han sacado su “modo fan” con maquillajes, atuendos y caracterizaciones. Una de ellas fue María Chacón, quien recientemente modeló un look muy a la Lydia Deetz.

La actriz y cantante sorprendió a sus seguidores con la versatilidad que posee. Y es que, aunque la temática era “spooky”, logró darle a su vestimenta un toque completamente lujoso y sensual.

Y no sólo triunfó con la selección de su vestimenta acompañada por un bolso Prada, sino que también tuvo la oportunidad de escuchar a uno de sus “héroes”. Sigue leyendo para conocer los detalles del outfit.

María Chacón en la MasterClass con Tim Burton. Foto: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón y su look inspirado en Beetlejuice

Tim Burton, director de la secuela del “super fantasma”, visitó la Ciudad de México para ofrecer una MasterClass con pláticas y consejos. El código de vestimenta era claro: inspirarse en los personajes de la franquicia.

Como era de esperarse, María Chacón asistió al evento con un atuendo a la altura. En su cuenta de Instagram, la también modelo posó en una selfie donde se le pudo observar con un top de mesh y mangas en estilo gótico.

Por la parte baja, la famosa eligió una falda de caída recta. Y en cuanto a los accesorios, añadió unos lentes de sol y un bolso Prada Shoulder que tiene un costo aproximado de $39,146 pesos.

Prada Shoulder. Foto: Amazon

Otro aspecto que llamó la atención del look fue su cabello. La protagonista de “Fondeados” optó por un peinado de media coleta con un par de mechones sueltos y este pequeño detalle le dio toda la vibra de Lydia Deetz, personaje interpretado por Winona Ryder.

“Look de brujita para ir a ver a alguien que amo mucho”, escribió sobre su selfie. Y vaya que pasó una increíble velada, pues tuvo la oportunidad de convivir con Tim Burton a quien considera un “genio” y su “héroe”.

María Chacón lució un atuendo inspirado en la película "Beetlejuice Beetlejuice ". Foto: Instagram @oficialmariachacon

El vestido “darks” de María Chacón para conocer a Tim Burton

“Esta vez no me tomé foto con él porque no pude llegar al meet&greet, pero siempre voy a amar esta foto que nos tomamos cuando lo conocí en 2017”, reveló en una segunda foto.

En aquella ocasión, María Chacón convivió por primera vez con Tim Burton en las instalaciones del Museo Franz Mayer. Recordemos que al director se le homenajeó en la capital del país con la exposición “El Mundo de Tim Burton”.

Fiel a la estética del creador de “El hombre manos de tijera”, la actriz mexicana apostó por un vestido de encaje con escote en forma de corazón. Al ser traslúcida, la prenda dejó entrever su silueta como un auténtica “brujita”.

Agregó una mascada negra sobre su cuello y compleó el look con un maquillaje en todos oscuros, donde destacó su delineado negro con un labial en color vino tinto.

“Su arte me cambió la vida y define una etapa gigante de ella”, fue el mensaje con el que expresó su admiración por el director.

