Si algo nos encanta de las celebrities es que siempre nos proponen cosas nuevas desde sus redes sociales. En este periodo de aislamiento nos han compartido las mejores rutinas de ejercicio como las de Bárbara de Regil, recetas que podemos llevar a la práctica como las enfrijoladas de Anahí (claro si es que se te antojan) o las rutinas de belleza más pedidas como las de Lorena Herrera.

Pero algo que también no han parado de subir a su perfil de Instagram son sus outfits ganadores que no dejan de inspirarnos y nos animan a arreglarnos aunque sea para estar en casa.

Recientemente vimos dos looks que nos dejaron con los ojos cuadrados, pues aunque cada uno es diferente, el color es muy similar, y su propuesta nos tiene en un gran dilema, ya que no sabemos quién es la mexicana que tiene más estilo. Este duelo fue entre Salma Hayek y Thalía, así que no dejes de leer y conoce sus outfits.

El primer look es el de Salma Hayek, pues desde la red social nos presumió que llegar a los 54 años no es ninguna desgracia y que está en el mejor de su vida. La actriz usó un traje de baño completo en color amarillo y lo complementó con una falda vaporosa y fresca del mismo tono.

Sus accesorios dorados y lentes de sol hicieron que su outfit tuviera un brillo propio. Un ejemplo para muchas mujeres de cómo seguir usando trajes de baño y verse sexy a cualquier edad.

Lograr un look como el de Salma es realmente fácil, pero si apuestas por prendas del mismo color varía en las texturas de la tela para que no te veas uniformada. La veracruzana usó un traje de baño y una falda que le da ese volumen a su figura.

En el caso de Thalía, la propuesta es un poco más urbana. En su foto más reciente, se aprecia cómo la intérprete de “Amar sin ser amada”, usó un total yellow para promocionar su nuevo video musical “La luz”.

Este outfit es perfecto para esos días donde quieres verte genial y con mucho estilo, pues su top escotado con mangas XL y pantalón amarillo de pierna ancha se robaron las miradas de las más arriesgadas.

Llevar el look de Thalía también es sencillo, debido a que estas prendas sporty fueron de las más aclamadas en temporadas pasadas y se han ganado un lugar en los armarios más camaleónicos y cambiantes.

Un jogger pants, una crop top de tela satinada y mangas XL junto con unos sneakers bicolor (de preferencia unos Air Jordan) son el look ideal para verte cómoda sin la necesidad de sacrificar el estilo.

La propuesta presentada por estas mexicanas nos tiene divididas, pues aunque Salma nos mostró un look para la playa, Thalía optó por uno más urbano sin dejar de lado el estilo.

Pero la última palabra la tienes tú. ¿Quién gana este duelo de estilo, Salma Hayek o Thalía?

