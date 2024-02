Dua Lipa atraviesa un gran momento en su carrera. Recientemente, debutó como actriz en la película Argylle y estrenó su single titulado "Training Season". Ayer sorprendió en los BAFTA Film Awards 2024 con un espectacular vestido rojo con capa. La cantante se robó todas las miradas, demostrando que el rojo sigue entre los favoritos de las celebridades para deslumbrar en las prestigiosas entregas de premios.

Con la ayuda de su estilista, Lorenzo Posocco, la cantante ha logrado crear una imagen fuerte como icono de la moda dentro y fuera del escenario. Dua Lipa caminó por la alfombra roja de los BAFTA con elegancia y se posicionó como una de las asistentes mejor vestidas de la gala. Aquí te contamos todos los detalles sobre su look.

El vestido rojo con capa de Dua Lipa

En esta gala, Dua Lipa apostó por un modelo minimalista que resaltaba su cintura y que resultó elegante y favorecedor sin mucho esfuerzo, creado por el diseñador Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. Lipa subió al escenario para entregar el Premio a la Mejor Película Británica, que se llevó The Zone of Interest.

Foto: EFE

El vestido largo de la cantante de "Levitating" se destacó por tener una capa roja semi transparente que se extendía por un par de metros y ondeaba con el viento. El vestido rojo, plisado y con cuello halter, dejaba al descubierto algunos tatuajes de la joven.

Foto: EFE

Complementó esta prenda con una pulsera gruesa con forma de pez, aretes y anillos de diamantes, de Tiffany & Co. En cuanto a su beauty look, lució su cabello con ondas voluminosas. Su maquillaje fue sutil con sombras en tonos tierra y labios nude, pero resaltaron las pestañas con volumen. Su manicura francesa en color champagne tampoco pasó desapercibida y despertó varios comentarios positivos entre sus seguidores por su elegancia.

Unas horas más tarde, para el after party, Dua abandonó su vestido rojo de ensueño y apostó por un vestido más sensual de encaje negro con transparencias, también de la marca Valentino. El vestido tenía una terminación original con plumas. Para ese look, la cantante apostó por unos pendientes y collar dorado de gran tamaño de la joyería Tiffany & Co.

Foto: Instagram @maisonvalentino

El after party, organizado por British Vogue y Tiffany & Co, llamó la atención de los fans de la cantante de 28 años, ya que hizo oficial su romance con el actor y modelo Callum Turner, quien lució un traje negro clásico con una corbata que le brindó un aire impecable.

¿Te gustó el poderoso vestido rojo de Dua Lipa que eligió para los premios BAFTA 2024?

