Desde su aparición en las pasarelas hasta su adopción por las principales celebridades, los tenis de leopardo han conquistado tanto el asfalto urbano como las redes sociales, consolidando su posición como el calzado imprescindible de la temporada, convirtiéndose en una tendencia de moda que no muestra signos de desvanecerse pronto.

La fiebre de leopardo en los tenis empezó con el lanzamiento de las Samba de Adidas a principios de noviembre del año pasado, fusionando la herencia deportiva con un toque de audacia y modernidad.

Esta variación de las clásicas Adidas Samba se convirtió rápidamente en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada, reflejando la capacidad de la marca para reinventar sus íconos con un enfoque contemporáneo.

Fue muy bien recibida por la comunidad fashionista de todo el mundo, por lo que actualmente sigue siendo una de las tendencias más marcadas en el mundo de la moda y el street style.

Así mismo, Nike y New Balance también se unieron a esta moda lanzando sus modelos en leopard print a inicios de este año. New Balance nos sorprendió con los New Balance 550 Leopard Print y Nike, por su lado, mostró al mundo los Air Max 1 '87 Leopard Print, aunque ambos lanzamientos solo están disponibles en tallas para mujer.

Dónde comprar tenis de leopardo

Si tú también quieres unirte a esta tendencia, pero alguno de estos modelos no está en tus planes de compra, te dejamos 3 lugares donde puedes adquirirlos por un precio más accesible y con diseños increíbles:

Bershka

Esta tienda es conocida por su enfoque en la moda joven y dinámica, ofreciendo siempre las últimas tendencias a precios accesibles. Para esta temporada, la marca ha lanzado su propia interpretación de los tenis con estampado de leopardo, perfectos para quienes buscan un estilo moderno y desenfadado.

Los tenis de Bershka combinan el estampado de leopardo con detalles en tonos neutros, logrando un equilibrio perfecto entre lo atrevido y lo práctico. La suela de goma y el ajuste cómodo aseguran que sean ideales para el uso diario. Aunque si quieres algo más básico y discreto con un pequeño toque de este estampado, la marca tiene otra opción de tenis negros de plataforma con agujetas leopard print y blanco.

Puedes encontrar estos tenis tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea de Bershka y tienen un costo de $899 pesos. Los negros tienen un costo de $699 pesos.

Stradivarius

Stradivarius ha destacado por ofrecer moda femenina con un toque elegante pero accesible. Para aquellos interesados en los tenis con estampado de leopardo, presenta una opción que equilibra estilo y confort, ideal para quienes buscan un look sofisticado pero casual.

Los tenis se caracterizan por un diseño limpio, con el estampado de leopardo en toda la silueta del calzado. Incorporan detalles en cuero sintético, una suela y lengüeta acolchada para mayor comodidad. Este par tiene un costo de $1,299 pesos.

Bimba y Lola

Para quienes buscan una versión más discreta de los tenis con este diseño, Bimba y Lola ofrece una opción elegante y sofisticada. La marca es conocida por sus diseños únicos y de alta calidad, y su interpretación de esta tendencia no es una excepción.

Destacan por su acabado refinado y materiales con diferentes texturas. El estampado de leopardo está presente en un panel pequeño y no muy vistoso del tenis. El diseño está hecho en piel con detalles de gamuza con diferentes texturas y colores, además cuenta con una suela de 5 cm diseñada para un uso prolongado. Precio: $3,850 pesos.

Con su combinación de diseño llamativo y comodidad, estos tenis son una inversión en estilo que puede elevar cualquier conjunto casual. ¡No pierdas la oportunidad de añadir un toque salvaje a tu colección de zapatos esta temporada!

