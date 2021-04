Durante décadas, varias industrias, incluída la de la belleza, ha recurrido al testeo en animales para detectar en ellos posibles reacciones alérgicas en los ojos, piel y más, mediante prácticas que resultan muy dolorosas e incluso fatales para dichos seres vivos.

Puede que no nos guste, pero también es cierto que esto ha ayudado a crear productos más seguros para los seres humanos aunque el precio ha sido demasiado elevado, y justo por esto se busca que se modifiquen las prácticas que involucran la crueldad animal.

Y por eso, en el Día de la Tierra te vamos a contar lo que debes conocer y tener en cuenta a la hora de adquirir productos cruelty free y así ayudar a frenar prácticas que son sumamente dolorosas para los animales.



Foto: Pexels

Nadie fue indiferente al corto de stop motion hecho por Taika Waititi titulado (sí, el mismo que dirigió Jojo Rabbit), donde nos mostró a un conejo llamado Ralph y su historia como animal de laboratorio. En México esta campaña fue impulsada por la ONG Te protego, la cual lanzó una petición en change.org para erradicar la crueldad animal en laboratorios. Si todavía no has visto el video de Ralph, aquí está.

Help #SaveRalph & countless animals still used worldwide for cosmetic testing! Alarmingly, animal testing is still legal in 80% of countries.

WATCH & TAKE ACTION to help stop this cruelty now : https://t.co/4mfW46zgwo@TaikaWaititi @rickygervais @oliviamunn @ZacEfron pic.twitter.com/qB6rBSTZUn

— Humane Society International (@HSIGlobal) April 6, 2021