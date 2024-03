Las reinas de belleza tienen un lugar especial en el corazón del diseñador mexicano Benito Santos. En el año 2010, su nombre saltó a la fama internacional por haber confeccionado el inolvidable vestido rojo con el que Ximena Navarrete se coronó como Miss Universo. Hoy, varios años después, estas hermosas mujeres continúan siendo una fuente de inspiración para el diseñador.

“Donatella” es claro ejemplo de ello. Su colección otoño-invierno 2024 no solo refleja el glamour y la espectacularidad de los trajes portados por las reinas de belleza, sino también confirma la maestría que el creador de origen jalisciense tiene en el manejo de las siluetas, la selección de texturas, los colores, los bordados y la sofisticación misma.

Fotos: Especial

El desfile en el restaurante Donatella

El desfile abrió con un elegante vestido de noche de color rosa intenso, de un solo hombro y con un detalle de plumas en la parte superior izquierda. Dicho look se creó en exclusiva para celebrar la apertura de Donatella, un concepto gastronómico franco-italiano establecido en Zapopan, Jalisco, mismo que fue escenario de la pasarela.

Fotos: Especial

Luego, las modelos caminaron entre las mesas con vestidos de manga larga y faldas asimétricas, bordados a mano con lentejuelas, canutillo y flecos. Una vez más, Benito Santos cautivó al público con un traje largo strapless en color plateado, que estaba decorado con grandes moños de seda y una gran capa que se elevaba con el viento.

“Empecé a dibujar desde muy pequeño. De hecho, tuve muchos problemas en la primaria por hacerlo. Me encantaba dibujar principalmente moños, flores y zapatos”, cuenta Benito Santos sobre su fascinación por estos particulares detalles, mismos que se hicieron presentes en las salidas posteriores.

Del rosa intenso al lila, y del verde esmeralda al dorado, el diseñador mexicano experimentó con una paleta de color refinada, ideal para la noche. En su colección se incluyeron también siluetas de estilo griego, así como vestidos columna con corsés recubiertos de lentejuelas y cristales en color dorado.

Fotos: Especial

Leer también: Cómo elevar la peloestima para tener un cabello hermoso

A la usanza clásica, el creador sumó un par de guantes blancos largos para elevar la elegancia de cada uno de los looks. Fiel a su esencia, el diseñador cerró su desfile con un sexy traje largo con capa en color rojo, con detalle de flores rojas y plumas negras a la altura del pecho, además de una abertura pronunciada al frente de la falda.

“Siempre he creído que el rojo es mi color favorito, pero al hacer una revisión de mis diseños, no cabe duda de que me inclino más por el rosa”, menciona. No obstante, lo que más identifica a Benito Santos es su pasión por la costura.

Fotos: Especial

Leer también: Cillian Murphy es el nuevo rostro de Versace

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters