Los trajes masculinos que lucen las celebridades en las entregas de premios han evolucionado con los años. Un esmoquin negro siempre destacará por su elegancia. Sin embargo, un look vanguardista y atrevido puede robarse todas las miradas. Aquí, en De Última, te contamos quiénes fueron los caballeros que más se arriesgaron y acertaron con sus outfits en los Golden Globes 2024.

Timothée Chalamet

El protagonista de Wonka asistió a los Golden Globes 2024 acompañado de Kylie Jenner. El actor portó con un traje elegante de Louis Vuitton, compuesto por dos piezas: un saco corto ligeramente oversize, bordado con lentejuelas, y un pantalón de tiro alto. Timothée completó su outfit con una camisa negra, unos botines negros, y varios anillos y colgantes de Cartier, así como un reloj de oro blanco de la misma marca.

El look de Chalamet, según varios internautas, recordaba a su atuendo de los Premios Oscar del año 2022; salvo que en esta ocasión vistió una versión más madura del outfit. En cuanto al peinado, llevó sus característicos rizos despeinados e irresistibles.

Foto: AFP

Jeremy Allen White

El día de ayer, Jeremy Allen White, el supuesto novio de la cantante Rosalía, se llevó una estatuilla a casa, específicamente el Globo de Oro como mejor actor en una serie de comedia por su interpretación en The Bear. Jeremy sorprendió con un traje Calvin Klein de dos piezas. Lució el saco desabotonado para dejar al descubierto una camisa transparente.

Foto: AFP

Pedro Pascal

El actor chileno cautivó al público por su estilo elegante e innovador. Pedro Pascal apostó por un look monocromático compuesto por una camisa negra con mangas largas, cuello de tortuga y con diversas formas de nudo en color blanco de la marca Bottega Veneta. También portó unos clásicos pantalones de vestir.

Finalizó el outfit con unos botines Chelsea de charol y con sus inseparables lentes. Ni un brazo en cabestrillo le impidió lucir con estilo al protagonista de producciones como The Mandalorian y The Last of Us.

Foto: AFP

Leer también: Los mejores beauty looks de los Golden Globes 2024

Cillian Murphy

La película Oppenheimer ganó en varias categorías en los Golden Globes 2024, entre ellas: Mejor actor masculino en una película de drama, gracias al trabajo de Cillian Murphy. El actor optó por un elegante traje de terciopelo negro de la marca Saint Laurent, el cual acompañó con un reloj Omega De Ville Trésor de 40 mm en Sedna™ Gold con correa de cuero, zapatos de vestir negros, una camisa blanca con diseños plisados y un pañuelo de bolsillo blanco.

Foto: AFP

Ryan Gosling

El año 2023 sin duda fue de Barbie. Sin embargo, también fue el año de Ken. Ryan Gosling fue uno de los hombres mejor vestidos de los Golden Globes. Vistió un traje firmado por Gucci que consistía en saco, pantalón, camisa y zapatos negros. Tanto el saco como la camisa estaban decorados por una finas lineas blancas. Gosling también portó un reloj TAG Heuer Carrera Date de acero inoxidable.

Foto: AFP

Robert Downey Jr.

Otro oufit que encantó a la audiencia fue el de Robert Downey Jr., quien apostó por un traje de color ciruela de Dior y llevó unos lentes para ver el mundo color de rosa. Lo acompañó su esposa, Susan Downey, quien lució un vestido púrpura de corte A, repleto de brillos en sintonía con el traje de Robert. Ganó en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en Oppenheimer.

Foto: AFP

¿Cuál fue tu favorito?

Leer también: Golden Globes 2024: Las mejor vestidas en la alfombra roja

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters