Daniel Herranz: “Zurce es una firma que le habla a todo el mundo”

En la moda mexicana no hay nada escrito y tampoco existen parámetros tallados en piedra que los creativos de esta industria tengan que seguir al pie de la letra. Como sabemos que nada es permanente, siempre que pasa algo que sale de los moldes establecidos no podemos ocultar nuestra emoción cuando nos encontramos frente a personajes que encienden la llama que nos orilla a amar la moda.

Bajo estos parámetros, podemos encontrar a Daniel Herranz, creativo que ha estado en este negocio desde varias de sus trincheras y hoy en día nos vuela la cabeza con su Zurce, una firma que se perfila como la favorita de la generación Z gracias a su paleta de colores, diseños bastante instagrameables y piezas que aclaman un lugar en los armarios más exigentes.



Foto: Especial

Durante el cierre del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico -que tuvo lugar en Mérida-, De Última tuvo la oportunidad de platicar con uno de los diseñadores que actualmente redefine el rumbo de la moda mexicana y que cada uno de sus desfiles se siente como una bocanada de aire fresco.

Así que no dejes de leer, pues además de contarnos de Zurce, Herranz se abrió con nosotros hablando de cómo se formó su firma, lo que lo inspira, y nos dio detalles de su colección más reciente, la cual seguro querrás tener en tu armario ya mismo.



¿Quién es Daniel Herranz?

Herranz es un creativo radicado en la Ciudad de México. Inició en el mundo del arte y diseño mientras se desempeñaba como voluntario en el Museo de Arte Moderno, en el 2009. Trabajó en diversas revistas enfocadas en disciplinas creativas: arte, arquitectura, diseño y moda. Ahí nació su pasión por la industria y desde entonces ha participado en muchas de sus áreas: editorial, estilismo, dirección creativa, producción, relaciones públicas y ahora promoción.

Su proyecto Colectivo Mexicano de Diseño nace de la necesidad de fomentar la promoción, consumo y análisis de la moda mexicana. En 2020, Editorial Planeta publica "Hecha en México", un libro escrito por Daniel y Paola Palazón, que habla sobre el desarrollo de la moda en México de 1999 a 2019. En 2021 crea Zurce, una marca que tiene un enfoque contemporáneo y utilitario que roba las miradas de cualquier fashionista.

Así que, realmente, en esta entrevista podremos aprender un poco más de Daniel, pues conocer la industria de la moda desde sus múltiples aristas es un privilegio que pocos tienen.



Foto: Especial

La esencia de Zurce

¿Cómo nace Zurce?

Es una marca que no lleva ni un año y fue lanzada en abril de 2022 durante la Semana de la Moda mexicana. Con Zurce se hicieron dos colecciones cápsulas que hoy son sold out. Después de estos proyectos, sacamos “Cítrica”, que también fue algo reducido y se vendió bastante bien.

Siendo muy honesto, nunca me imaginé llegar a ponerme en los zapatos de un director creativo, no me gusta decir que soy diseñador, pero con el paso de los años he adquirido el bagaje artístico para llevar mi visión más allá.

La marca nació en la pandemia, en un proyecto de ocio donde mi mamá y yo empezamos a hacer cosas muy lindas, y aprendí del conocimiento que tiene mi madre en el tejido de punto. Vimos que todo lo que empezamos a crear funcionó, al final todo, esto creció al punto donde aterrizamos todo un concepto para poder hacer una firma más en forma y establecida.

Con el pasar del tiempo, Cory Crespo -responsable de dar vida a la plataforma Fashion Week a través de la agencia Coloürs-, me hizo la invitación para presentar Zurce en abril. Esa fue una oportunidad única, porque lanzar una marca en un Fashion Week es otra cosa y un impulso muy fuerte para cualquier creativo en la moda que viene empezando.



Fotos: Especial



¿Qué significa “Zurce”?

Zurce viene de la palabra zurcir. Al final del día, esta palabra es “remendar algo” y a mí me parece bastante interesante el concepto. Luego de hacer el libro “Hecha en México”, me quedé con una sensación de “cuáles son las cosas que debemos de arreglar en la moda mexicana”... Con esta perspectiva, comencé a tener un trabajo colaborativo entre creativos para que cada uno pudiera sumar algo del otro y aprender del bagaje artístico que cada uno tiene.

Aquí se hace referencia a esas relaciones que al final construyen lo que es la moda mexicana.

¿Qué es lo más nuevo que tiene Zurce para los amantes de la moda?

Lo más nuevo que tenemos en esta nueva colección es la propuesta de menswear, pues en el cierre de Fashion Week -que tuvo lugar en Mérida- se presentó Series 04 FILUM, una de las colecciones más grandes que he lanzado e integramos la sastrería en los diseños que mostramos durante el cierre en la Hacienda Misne.

Respecto a Zurce, a mí me gusta decir que la firma trata de darle un nuevo aire a cosas totalmente tradicionales como el tejido de punto, el traje sastre o las camisas. Tratamos y trabajamos en darles una versión más actual. Por ejemplo, si no me equivoco, para el fashion show de Mérida se presentaron cerca de 34 looks (en la presentación de abril 2022 fueron 15).

Además, me gusta que Zurce es una firma que le habla a todo el mundo, no encasilla las prendas, somos bastante plurales para dirigirnos a todo público sin dejar de lado que la firma siempre se abre para ser colaborativa.



¿Qué materiales podemos encontrar en tu nueva colección?

En Series 04 FILUM verás mucho brillo (cosa que yo jamás había hecho), también verás telas que son propias de la sastrería, camisas. Hay piezas tejidas, terciopelo, algodón y muchos colores que animan a todos a tener un armario bastante armonioso.

Además, te cuento que en esta colección estamos haciendo una colaboración con la firma Sarelly Sarelly, donde algunas de las bolsas que viste corresponden a la firma mexicana, estas piezas hacen un match perfecto con cada look presentado en pasarela.

Daniel, desde tu punto de vista, ¿cómo ves tu firma y hacia dónde va?

Aunque es una marca muy reciente, lo que estamos haciendo por el momento es definir punto por punto cosas como qué vamos a comunicar, a quién le hablamos, la producción y los proveedores. Nos estamos sentando para hacer un business plan y un plan de marketing para que todo tenga un sentido y no sea “producir por producir”.

Nos queremos establecer como una marca en forma y queremos abrir el panorama para que muchos de nuestros clientes empiecen a confiar en nosotros, pues aunque en México el mercado es demasiado diverso, queremos que cada persona tenga una pieza de Zurce a medida, a su cuerpo y con la que se sentirá espectacular.

Y, por otra parte, queremos atender un mercado masculino que cada día se acerca más a la moda, que busca salir del molde y que no tiene miedo de ser él mismo.



Fotos: Especial

Daniel, ¿a dónde te gustaría llegar con Zurce en 5 años?

Creeme que es una pregunta que me cuesta un poco responder, pero lo que sí te digo es que nos gustaría vernos más establecidos, pero una meta que tenemos bastante clara es que Zurce va a salir del país y venderá en el extranjero.

Muchos de nuestros clientes no viven en México y ven la marca en los puntos de venta donde se encuentra o en Instagram. El estilo es bastante universal y me gustaría que Zurce salga de México para llevar prendas llenas de calidad a todos los rincones.

La parte más romántica de todo este proyecto es que me gustaría que toda la cadena logística que conforma la firma crezca conmigo y siga haciendo dinero con su talento y esfuerzo. El grupo de mujeres tejedoras que labora con nosotros (todas oriundas del Estado de México) encontró en Zurce la manera de hacer dinero sin la necesidad de dejar su tierra ni su hogar, por eso me gustaría apoyar el talento y crecer como marca dentro de la industria.



¿Dónde podemos encontrar tus prendas?

El showroom se encuentra a dos cuadras de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. También vendíamos en “Proyecto República”, pero todas las piezas de dicha locación se agotaron. Además cierro el año muy contento, pues de la mano de Sarelly Sarelly montamos un pop-up store que fue el piloto de nuestra tienda y estamos viendo cómo podemos colaborar las dos marcas.



Fotos: Especial

