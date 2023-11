Este año, las flores no se quedaron en los outfits de primavera y verano, sino que se mantienen en esta temporada con gran presencia (quizá no con colores refrescantes y románticos). La tendencia de llevarlas en 3D, superpuestas sobre prendas como tops y vestidos, se alza como una de las maneras favoritas de lucirlas en nuestros looks.

La elegante Cynthia Rodríguez así las luce en uno de sus más recientes looks, donde destacan varias alineadas en tamaño moderado. La presentadora de televisión no deja de compartir en redes sociales algunos de los atuendos que viste y esta vez publicó imágenes donde resaltan estas flores en 3D en un total look negro que se puede adaptar a mujeres de todos los estilos.

Foto: Instagram @cynoficial

Vestir completamente de negro siempre ayuda a estilizar: nos puede hacer ver más delgadas y más altas. Además, es una apuesta que aporta elegancia a quien la lleva y no causa ninguna complicación al momento de elegir los accesorios y complementos, porque queda bien con, prácticamente, todo. Un outfit como el de Cynthia es ideal para la temporada otoño-invierno (si se desea, se puede añadir la tercera pieza en otro color: rojo, camel, mezclilla…) y también para los días de celebración que se avecinan.

Cynthia Rodríguez en total black con flores en 3D

Cynthia Rodríguez eleva el total look negro eligiendo un top con varios detalles que destacan. En primer lugar, encontramos la tendencia que hemos mencionado anteriormente: flores en 3D, las cuales se agrupan en gran tamaño sobre el escote, convirtiéndose en el foco de atención del look. Aportan elegancia y feminidad (y hasta un poco de extravagancia gracias a su tamaño).

El escote y las mangas son otros elementos que hacen la diferencia: El top es de escote asimétrico y una de las mangas se percibe como un coqueto manguito; en conjunto, dejan un poco de piel al descubierto, lo que aporta una dosis de sensualidad a un look que bien podría ser sobrio.

Foto: Instagram @cynoficial

La esposa de Carlos Rivera lleva este top con flores en 3D con un pantalón negro clásico de cintura alta y corte recto. Esta es una de las prendas básicas que especialistas en imagen recomiendan tener en el clóset siempre debido a su versatilidad. El look es de la tienda La Petite Boutique Condesa, según señaló Cynthia en sus redes.

Rodríguez también eligió el color negro para su calzado: lleva unas zapatillas clásicas, con tacón y puntera en punta, con acabado de ante. Este estilo de zapatos, también conocidos como “pumps”, son una gran inversión porque son atemporales.

Foto: Instagram @cynoficial

Leer también: Anne Hathaway luce impactante en maxifalda y corset de mezclilla

Tops con flores en 3D en tiendas

En Zara puedes conseguir este top de cuello halter con flor y volantes de inspiración Y2K. Es semitransparente.

Foto: Especial

Este top asimétrico con flor en el cuello es de Mango, además, es de terciopelo, una textura consentida esta temporada.

Foto: Especial

Flores en 3D añadidas

Si no tienes una prenda de ropa con flores en 3D y te atrae esta tendencia, no te preocupes, puedes añadir una flor a tu look; se están llevando en choker (collar tipo gargantilla) y como broche, así como lo popularizó el icónico personaje de Carrie Bradshaw interpretado por Sarah Jessica Parker (la actriz ofrece este tipo de flores en su tienda de zapatos y accesorios SJP).

La diseñadora mexicana Raquel Orozco tiene unas maxi flores preciosas en su tienda, las cuales se pueden adquirir por separado para añadir a las diferentes prendas del clóset. Sobre este accesorio, explican en su web: “Hecha a mano por los talleres de mujeres artesanas (madres solteras) fundado en 2018 por Raquel Orozco; que durante todo el año crean flores con las telas bajo los principios de cero desperdicio y se crean flores como broches, bolsos, vestidos y blusas”.

Foto: raquelorozco.com

Leer también: Serena Williams triunfa como icono de moda del año

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters