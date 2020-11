Cuando hablamos de estilo, no podemos dejar pasar a la conductora y cantante Cynthia Rodríguez, quien desde muy temprano en cada emisión de “Venga la Alegría”, nos inspira a no dejar de lado nuestro arreglo personal.



La conductora nos dejó claro que una de las prendas que ella más ama son los jumpsuits, pues durante la temporada de verano vimos con asombro cada look que la novia del cantante Carlos Rivera lucía en cadena nacional, enamorando a más de una personas con sus arriesgadas elecciones.



Pero, aunque Cynthia nos ha compartido desde su cuenta de Instagram otros looks que son igual de arriesgados, ella nos ha dado desde esta misma red social una de las cátedras de estilo más top de la temporada.

Cynthia nos volvió a dejar sin habla con su publicación más reciente y donde podemos darnos idea sobre cómo adapta las tendencias del otoño a nuestro estilo personal.



En la instantánea que compartió desde Instagram estaba usando un jumpsuit con las mangas semi abullonadas de piel color rojo y lo acompañó con unas botas altas con print de serpiente, aunque su combinación nos hizo recordar lo mejor de los años 90, sabemos que este look ganador es una de las tendencias más candentes de este otoño.

Su beauty look es algo de lo que no podemos dejar de hablar, ya que nos presumió su melena XL con ondas y un maquillaje que iba acorde con su outfit.



Foto: Instagram @cynoficial

La foto que ya supera los 70 mil likes en Instagram no fue ignorada por sus fans que rápidamente felicitaron a la conductora por su increíble look otoñal y otros fans no dejaron pasar la oportunidad para reconocer la belleza de Cynthia

Cynthia nos pone el ejemplo sobre cómo podemos adaptar nuestro estilo personal a las tendencias más cool de esta temporada, ya que, como lo hemos dicho antes ella es amante de los jumpsuits y con esta imagen nos comprueba que ella los puede seguir llevando con las texturas que estos meses han puesto en los ojos de las más fashionistas.