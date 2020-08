El animal print es una de las tendencias que siempre ha estado presente en el mundo de la moda y hasta el día de hoy nadie puede huír de él.

Este estampado que lleva muchos años en la industria de la moda, sin embargo, durante largo tiempo se le relacionó con looks para mamás o señoras, exclusivamente. Por suerte eso ha cambiado y ahora puede formar parte de outfits que te ayudarán a robar las miradas… Y de manera positiva, ¡eh!

Mucha prendas en este print se han convertido en un verdadero básico de los armarios inteligentes y las fashionistas de corazón deciden invertir en estas piezas pues son las ideales para sacar ese lado divertido y salvaje que la moda ofrece a todo aquel que se le se acerca. Así que, si ya intentaste llevar este estampado y no das con el look ideal, ya no te preocupes más, con estos fashion tips obviamente podrás llevarlo con mucho estilo.

Úsalos con elegancia

Una de las reglas de oro al usar este print es que no se debe mezclar con otros en el mismo look: no puedes juntar flores con leopardo, serpiente con rayas o cuadros con cebras, pues el resultado sería pésimo.

Siempre debe ser protagonista de tu look y cuando este es solo una pieza puedes optar por vestidos fluidos para verte con confianza y muy sexy sin caer en lo vulgar.



Foto:Zara



Cuida las proporciones y saca tus curvas

Al ser un estampado tan grande te da volumen y puede ocurrir que marque partes de tu cuerpo que no quieres que se vean, siempre es bueno usar estas prendas en la talla correcta y de preferencia mandarlas a ajustar cuando veas estos detalles.

Para que no te pase debes de cuidar usar este estampado con piezas de color sólido que van a balancear todo tu outfit.



Foto: Shein

Lo colores son un gran aliado

Cuando necesites llevarlo siempre tienes que hacerlo con colores sólidos, pues esto ayuda a equilibrar tu look: una blusa de animal print de cebra con una biker jacket negra y una falda de piel son más que suficientes para la noche.

Una falda de animal print de leopardo, unas botas altas color blanco y una blusa negra con un aliado todo terreno que romperá con lo aburrido del dia y te hará ver fabulosa

La clave es que el estampado sea protagonista siempre

.



Foto: Zara

Los accesorios

Ok, sabemos que hay personas que no se atreverían a usar las prendas de arriba, pero si es en una dosis más pequeña esto puede ser un buen inicio para que sean los mejores amigos.

Unos aretes, una mascada, o hasta unos zapatos pueden hacer la diferencia y darle este toque divertido a tu look.



Foto: Shein y Stradivarius

¡Cuidado con lo que usas!

Muchas personas pasan de esta tendencia por considerarla vulgar, poco común o simplemente no tiene la idea de que se puede llegar a mucho con estos toques atrevidos. Por ello, debemos cuidar el tipo de print ( leopardo, cebra o serpiente) pues al llevar estos looks tan cargados corremos el riesgo de dar volumen a partes de nuestro cuerpo que no queremos, además de que las piezas que uses tienen que ir tu estilo pues no debe parecer disfraz.





Los otros prints

Si de plano lo tuyo no son las prendas de “Cheetah Girls” existen otros dos prints que pueden ayudarte a salir de lo común y para que te veas increíble y jamás pases desapercibida en ningún lugar:

Si usas cebra puedes combinarlo con blanco y negro para verte más clásico, pero si quieres un poco de color, puedes ayudarte con colores como el rojo, el fucsia y el azul.

Pero si el que te gusta es el animal print de serpiente te recomendamos colores como el verde, el gris y el blanco.