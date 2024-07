No cabe duda, la piedra de alumbre es uno de los mejores productos naturales. Este pequeño cristal tiene múltiples aplicaciones en el campo de la belleza: disminuye las cicatrices del acné, actúa como exfoliante para los pies, suaviza las manos y controla el sudor.

Pero uno de los terrenos poco explorados del alumbre está dentro del cuidado capilar. Se sabe que dicho mineral tiene propiedades astringentes, antisépticas, antitranspirantes y antibacterianas.

En este último punto es donde queremos detenernos hoy. El exceso de sebo y la presencia de hongos contribuyen a la aparición de la caspa y la piedra de alumbre podría ser la solución al problema.

Piedra de alumbre para tu cabello. Foto: Freepik

¿Qué hace el alumbre en el cabello?

La piedra se elabora a partir del alumbre de potasio. Gran parte de su popularidad se debe a que no contiene fragancias, no irrita la piel, es económica, no obstruye los poros y tiene cualidades hipoalergénicas.

Al igual que su efectividad en las axilas, los pies y la cara, por nuestro cuero cabelludo puede hacer maravillas. Y es que ayuda a eliminar los piojos, regula la producción de sebo y combate la caspa.

De acuerdo con La Roche Posay, se trata de una afección común del cabello en la que se acumulan células muertas sobre la piel. Nuestra cabeza se va cubriendo por escamas acompañadas de comezón, irritación y partículas blancas que se desprenden con facilidad.

Y tal como lo imaginabas, el alumbre de potasio tiene una poderosa acción para combatir los síntomas de la caspa. Eso sí, deberás complementar tu rutina de cuidado capilar con otros productos hidratantes (por ejemplo, aceites y shampoos especiales) para mejores resultados.

La caspa es una afección que incomoda a muchas personas. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar la piedra de alumbre para la caspa?

Es importante mencionar que la piedra de alumbre no debe ser vista como un tratamiento absoluto contra la caspa. Primero deberás acudir con un especialista para encontrar la causa, ya que podría indicar un problema subyacente como dermatitis seborreica.

En realidad, el alumbre de potasio es un auxiliar en el cuidado del cabello. Antes de llevarlo a tu melena, asegúrate de que no sea irritante para tu piel. ¿Cómo? Realiza una prueba frotando el cristal en la nuca.

Si no experimentas reacciones secundarias, entonces este truco es para ti. Según indica el portal All Things Hair, para utilizar la piedra de alumbre en el cabello necesitas pulverizar un trozo pequeño y mezclarla con agua. Luego, deberás aplicar la mezcla en tu melena y dejarla reposar 15 minutos.

Te sugerimos realizar el proceso antes de la ducha y al finalizar tendrás que lavar tu cabellera como de costumbre. No olvides elegir un shampoo contra caspa y acondicionador.





