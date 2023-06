Uno de los grandes secretos para que tus ojos luzcan perfectos son unas pestañas chinas que se mantengan así durante todo el día. La mayoría usa rímel como un aliado, pero pocos saben que hay una manera de olvidarlo y seguir teniendo una mirada de impacto. Hoy en De Última, te compartimos un truco que vas a amar.

¿Por dónde empezar si quieres lucir una mirada más seductora? ¿Qué hacer para sentirte segura? Cuando hablamos de maquillaje, hay elementos que por sí solos nos pueden ayudar a vernos espectaculares sin mucho esfuerzo, es el caso de las pestañas. En ocasiones no hace falta más color o detalles para vernos bien.

Pexels

Leer también: Shakira muestra cómo podemos lucir la minifalda blanca en verano

Pestañas perfectas. ¿Cómo conseguirlas?

Tener unas pestañas envidiables a veces es cuestión de genética, pues muchas personas son bendecidas con una mirada que puede enamorar a cualquiera. Pero no importa si las tuyas son pequeñas y poco chinas, eso cambiará cuando conozcas esta información.

Si quieres lucir un rostro más natural sin tener que recurrir al rímel como una opción para alargar y engrosar tus pestañas, antes de decirle ¡no!, tienes que saber por qué es mejor decirle ¡sí!

Pexels

El rímel es uno de los cosméticos que todo aquel que aspira a lucir una mirada de impacto necesita tener. Usarlo de la manera correcta nos permite oscurecer, espesar, alargar y mantener chinas las pestañas logrando una mirada un poco más llamativa.

Sin embargo, un mal uso de este producto puede ser contraproducente, pues podría generar una plasta de maquillaje que logrará el efecto contrario a los beneficios que te podría estar dando. Así que lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante, no aplicar de más y reemplazarlo cuando esté seco o muestre grumos.

Por ello el punto más importante es que, así como lo haces con tu piel, tus pestañas tienen que mantenerse limpias para que luzcan saludables, por lo que siempre es una buena opción dejarlas respirar. Es por ello que nunca debes olvidar desmaquillar y lavar tu rostro todas las noches antes de irte a dormir.

Enchina tus pestañas sin usar rímel

Ya sea que por cuestiones de preferencia, porque no le hace bien a tu piel, o por una emergencia de belleza, si no quieres usar o no tienes a la mano un rímel, hay un truco que te podría servir para lucir unas pestañas de impacto. Lo único que necesitas es una cuchara pequeña y agua caliente.

El primer paso a seguir es sumergir tu cuchara en un poco de agua caliente, cuida la temperatura para evitar quemarte el ojo al momento de utilizarla.

El segundo paso es colocar la cuchara en el borde de la raíz de las pestañas. Pero vas a colocarla de manera que la parte cóncava quede mirando hacia fuera.

Pexels

Con la ayuda de tu otra mano, vas a presionar gentilmente las pestañas contra la cuchara para lograr el efecto deseado.

Finalmente, para evitar que en el transcurso del día se bajen, lo que tendrás que hacer es aplicar un poco de agua micelar y aceite de oliva. Haz una mezcla a partes iguales, pero no exageres, con solo un poco es suficiente.

Por supuesto siempre puedes optar por aceites o la diversa variedad de sérum disponibles en el mercado para ayudar al crecimiento de tus pestañas.

Leer también: Sin bra. Eiza González luce body negro que destaca su mini cintura

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters