Desde que Beyoncé anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Cowboy Carter, las búsquedas de todo lo relacionado con el estilo cowboy se han disparado. Por lo que, sin duda, esta primavera y verano es el mejor momento para lucir unas botas vaqueras.

Cómo combinar las botas vaqueras en primera y verano

Tanto la temporada de primavera, como la de verano, son ideales para lucir unas botas vaqueras, ya que éstas se pueden combinar con piezas cortas y ligeras que te ayudarán a sobrellevar las altas temperaturas.

A continuación, te decimos cómo puedes combinarlas con tus prendas favoritas.

Falda lápiz

Esta es una de las prendas estrella para lucir las botas vaqueras. Puedes llevarla en tonos neutros como el negro, gris o blanco. Sin embargo, las faldas estampadas también pueden ser elegantes si eliges el print y el calzado adecuados.

Ya sea que elijas un estampado colorido o de flores para estar acorde a la temporada o que apuestes por el clásico animal print, no dudes en acompañarlas con este calzado. Las botas vaqueras no siempre son extravagantes, con ellas también puedes lograr looks elegantes.





Maxivestidos

Si tienes un vestido largo que te encanta y que te parece elegante para usarlo todos los días, no te preocupes. En lugar de esperar una ocasión especial, puedes lucirlo con un par de botas vaqueras. Lograrás un look muy femenino y fresco. Puedes sumar un sombrero de ala ancha para lograr un outfit de diez.

Faldas de mezclilla

Las faldas de mezclilla, ya sean mini o maxi, son las mejores aliadas para combinar con unas botas vaqueras. Para lograr un toque chic, puedes agregar un bolso que combine con tus botas y contraste con tu ropa. Los shorts de mezclilla también son increíbles para lucirlos con unas botas vaqueras.

Foto: Instagram @horsagmx_ y @lateteshoose

Vestido corto

El consejo más obvio a la hora de diseñar botas vaqueras para el verano es combinarlas con un vestido. Si vas a ir a un brunch informal con tus amigas, puedes combinar unas botas vaqueras con un vestido veraniego o de estilo bohemio para lograr un look casual, pero con estilo.

Foto: Instagram @ariloufournier y @johnnywas

Ahora que ya sabes cómo lucir tus botas vaqueras, ¿estas lista para brillar con la moda cowboy durante la primavera y el verano?

