En estos últimos meses, nuestros ojos han sido los protagonistas absolutos de nuestro rostro, pues aunque siempre habíamos logrado que nuestro makeup de ojos robara la atención de todos, pero este año con el uso casi obligatorio del cubrebocas nuestra mirada se volvió ese plus para poder salir maquilladas.

Muchas veces aquí en De Última te hemos llevado hasta tu mano las mejores tendencias en ojos como: los foxy eyes o el glossy en los párpados, pero como sabemos que todas las tendencias de este año apuntan a la comodidad tenemos para ti un makeup al que no te podrás resistir: el eyeliner cat.

Esta temporada, diseñadores como Marc Jacobs, Dolce & Gabbana volvieron a poner los ojos de gato en el foco central de un beauty look ganador, por eso mismo no dejes pasar esta nota, pues te diremos todos los secretos para que tu mirada se vea increíble sin tanto esfuerzo.

El delineador tiene que ser tu mejor amigo

En la industria de la belleza, hay muchos productos que te pueden ayudar para que tengas un delineado increíble, ahora, sabemos que el negro es un color básico en las cosmetiqueras, pero bien puedes hacer un eyeliner cat con los colores de la temporada como el verde botella o el azul rey.

Si no eres experta en trazos de ojos, puedes comenzar con un delineador en gel que puedes aplicar con un pincel que tenga una punta rígida y afilada para poder crear líneas delgadas. Con la práctica será más fácil que pase al delineador líquido.



Fotos: Delineador en gel de L'oreal París | Delineador en gel de Dior Cosmetics

Corregir los errores

Mira, sabemos que no todas somos expertas en el arte del maquillaje, pero lo que debes hacer para tener un buen eyeliner cat es tapar los pequeños errores que se puedan presentar y aquí puedes echar mano de tu creatividad y el uso de las sombras.

1 Algo muy común es estirar el párpado para deslizar mejor el delineador. Sin embargo, lo único pasará es que tu delineado se vea mal

2 Si cierras los ojos puede pasar lo mismo, así que los cierres por completo. Esta punto puede cambiar dependiendo de la piel de las personas.

Así que, dibuja primero las líneas con una sombra de ojos y un pincel muy fino, que te permita corregir cualquier error de manera sencilla y también te sirva como base para pasar tu delineador por encima del trazo que ya dibujaste, de esta manera.



Foto: Dior Cosmetics



La práctica hace al maestro

Con el eyeliner cat no es tan necesario que uses un delineador líquido, si aún no lo dominas recuerda que siempre puedes usar el que es de gel para que en lo que vas aprendiendo le dejes de tener miedo a dar el siente paso.

Pon en práctica tu creatividad y dale un nuevo aspecto a tus ojos combinando sombras de colores opacos y dorados para un evento de noche o de colores más vivos para algo de día.

El eyeliner cat le dará a tus ojos ese plus que tu mirada necesita en estos tiempos donde a veces no podemos llevar los labios pintados, además siempre que tengas un tiempo libre trata de practicar para que con el paso del tiempo seas la mejor.

Si no te convences mucho y necesitas una guía, aquí ponemos este pequeño tutorial para ti.