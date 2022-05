¿Tienes el pelo graso? Si estás aquí, leyéndonos, lo más probable es que tu respuesta sea “sí”. Tener el cabello así puede responder a varios motivos, como la genética, cambios hormonales y estrés, además de factores externos como los cambios de clima, la contaminación y el uso de productos inadecuados.

La farmacéutica Rocío Escalante explicó al diario español El Economista que ocurre un exceso de producción de grasa (hiperseborrea) que hace que se acumule sebo en las raíces del pelo: “El cabello se nota pesado y tiene un aspecto aplastado; se ve sucio porque el sebo atrapa el polvo presente en el aire y que se adhiere fácilmente al pelo. Es bastante fastidioso porque incluso en el mismo día que se lava el pelo puede estar a las horas lacio, grasiento, con aspecto de suciedad, sin brillo ni movimiento”.

En temporada de calor sudamos más y se puede decir que es “normal” que el cabello graso luzca más..., sí, grasoso; por eso es importante extremar algunos cuidados y recurrir a tips de expertos para evitar una melena que se vea sucia y apagada.

Compartimos algunos consejos para quienes tienen el pelo graso, para mantener una melena preciosa en días calurosos.



Lava cuando sea necesario

Quizá tengas la creencia de que no es bueno lavar el pelo todos los días, pero la mayoría de los expertos aclara que en ocasiones es necesario. Por ejemplo, si tienes el cabello graso y se ve sucio, debes lavarlo en ese momento. Puedes alternar con shampoo seco durante la semana, si prefieres. Si es una etapa en la que sientes que debes lavarlo todos los días, no apliques doble shampoo y usa uno que sea suave y no lo reseque.



Usa un shampoo para tu tipo de pelo

Es importante usar un shampoo que no sea muy fuerte, pero también lo es elegir el adecuado para tu tipo de pelo, con ingredientes que ayuden a controlar la producción excesiva de sebo, y te ayuden a sentirlo limpio y fresco por el mayor tiempo posible.



Ingredientes como el árbol de té, la menta, el romero, el jengibre, entre otros, suelen ser parte de los componentes de estos shampoos especiales, así lo indicó la experta Noelia Jiménez en Vogue. Añade que el producto debe ser astringente, y sin sulfatos, parabenos ni siliconas, para recuperar el equilibrio natural del pelo y el cuero cabelludo.



Cuida la temperatura del agua

Evita usar agua excesivamente caliente porque esto favorece la producción de grasa. Lo mejor es lavarlo con agua tibia para remover suciedad y residuos de productos, y enjuagar o aclarar con agua fría para cerrar la cutícula. Es importante enjuagar muy bien si tenemos el pelo graso.



Usa exfoliantes capilares

Al igual que hacemos con nuestra piel del rostro, se pueden usar exfoliantes específicos para el cuero cabelludo, con el fin de remover las impurezas. Esto ayudará a mantener el pelo limpio más tiempo.



No dejes de usar acondicionador

Los productos densos como el acondicionador y las mascarillas no tienen que ser prohibidos. El acondicionador es necesario para hidratar el pelo, y las mascarillas van a repararlo y nutrirlo (puedes usarlas una vez a la semana). Puedes aplicar de medios a puntas para evitar el efecto pesado o apelmazado en las raíces.



Evita cepillarlo mucho durante el día

Haz tu peinado diario como de costumbre, pero evita pasar el cepillo por tu pelo muchas veces al día, porque cepillos y peines podrían llevar la grasa desde el cuero cabelludo hasta las puntas, según Medline.



Haz peinados prácticos

Una de las razones por las que se puede ensuciar nuestro pelo es porque lo tocamos mucho (haciendo el efecto del cepillo que mencionamos anteriormente), entonces puedes realizar peinados semirecogidos o recogidos como trenzas, colas de caballo, chongos. Considera evitar el fleco en temporada de calor, para no estar pasando tus manos con el fin de apartarlo de la cara. También evita que el pelo roce tu rostro si tienes piel grasa, al menos cuando sientas que hará más calor.



Si sientes que el pelo graso es un problema que requiera atención, no dudes en consultar con un dermatólogo sobre los mejores productos y prácticas para tratarlo.

