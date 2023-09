Tener el cabello claro es un look que muchas deseamos, pues ayuda a que nuestras facciones se vean más suaves y sutiles, pero a algunas nos llega a pasar que nuestro cabello ya está muy maltratado o, por el contrario, está muy bien cuidado como para dañarlo con alguna decoloración.

Es por eso que aquí te tenemos tres opciones para aclarar tu cabello de una manera natural, con un ingrediente que encuentras en tu cocina o en tu tienda más cercana. Estamos hablando de la canela, la cual es un gran aliado por sus propiedades para ayudar a aclarar el pelo de una forma sutil y progresiva sin maltratarlo con químicos.

Foto: Pexels

Spray de canela para unas mechas naturales

Si estás buscando crear unas mechas naturales, sin la necesidad de estar horas y horas en el salón de belleza maltratando tu cabello natural, te vamos a recomendar un spray de canela, el cual es muy fácil de hacer y utilizar, y te va ayudar a aclarar solamente las partes que tú quieras.

Para esto, necesitarás hervir una taza de agua en una olla y, después, agregar 4 cucharadas de canela molida, para que suelte muy bien todos sus beneficios. Deja por lo menos unos 5 minutos a fuego medio y listo, deja reposar.

Ahora solo tienes que agregarlo en un atomizador y aplicarlo en las partes que quieres aclarar de tu cabello, para esto te sugerimos ver algún tutorial para saber partir bien tu pelo, recuerda que primero tienes que tenerlo limpio y húmedo. Deja reposar cuatro horas sin salir al sol, ya que esto puede dañar tu cabello.

Foto: Pexels

Leer también: Megan Fox impone tendencia con su nuevo corte bob en rojo fuego

Miel y canela para aclarar el cabello

Si tu objetivo es tener todo tu cabello de un color más claro, te recomendamos esta mascarilla con dos ingredientes naturales que te ayudarán con este proceso: la miel y la canela, ambos son aclaradores naturales, además, la miel nos ayudará a que nuestro pelo esté más hidratado.

Para esto es muy fácil, solo necesitas una cucharada de miel, una cucharada de tu acondicionador de siempre y tres cucharadas de canela molida, los vas a mezclar muy bien con una cuchara de plástico o madera y eso te lo vas a llevar a la ducha.

Una vez que tengas tu cabello limpio, lo vas a secar un poco y vas a empezar a agregar la mezcla en todo tu cabello, como si fuera un tinte, no puedes dejar ningún cabello sin la mezcla, de raíz a puntas. Después, harás un pequeño masaje en todo tu cabello para que quede bien impregnado, esto lo dejarás toda la noche, con un gorrito de ducha para no manchar nada. Enjuaga a la mañana siguiente.

Foto: Pexels

Rápido y sencillo con tu acondicionador

Si no tienes tiempo para estar mezclando tantos ingredientes, aquí tenemos una gran opción, solo ve por tu acondicionador y, por cada media taza de acondicionador, vas aplicar dos cucharadas de canela molida. Mezcla bien y cuando sea momento de aplicar tu acondicionador, trata de hacerlo con el cabello húmedo y no escurriendo, para que el producto quede en el cabello. No enjuagues esta mezcla hasta la mañana siguiente.

Foto: Pexels

Leer también: Danna Paola tiene las botas más hot del momento y te decimos cuánto cuestan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters