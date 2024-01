Las botas son un calzado imponente, sin importar su estilo: ¿clásicas?, ¿biker? Se pueden llevar con pantalones, faldas y vestidos. Además, en días fríos cumplen una función protectora, desde el otoño están detrás de outfits increíbles con minifaldas y vestidos. Incluso algunos modelos se lucen bien con atuendos formales, tipo cóctel.

Aunque las que más se llevan son de colores clásicos como negro y marrón, también se lucen en otros tonos como el rojo, con acabado metalizado y con estampados, sobre todo animal print. Las hay planas, para recorrer kilómetros con comodidad, y también con diferentes tacones, del kitten heels (bajito) al stiletto.

Botas slouchy

Las botas slouchy son aquellas que no tienen una estructura firme ni quedan pegaditas a la pierna, verás ligeros pliegues o arrugas en su diseño holgado que dan cierto aire chic al look. Estas botas se vienen llevando incluso en su versión “sobre las rodillas” (conocidas como over the knee), pero también se usan más cortas. Puedes elegirlas en piel o ante, y hasta con acabado metalizado.

Foto: Bershka

Vaqueras

Las botas vaqueras no pasan de moda y eso es maravilloso porque son capaces de elevar cualquier outfit. Se pueden lucir con ropa de mezclilla, pero también con prendas casuales y formales, según el estilo de quien las lleva. Las botas cowboy ahora se consiguen en colores vibrantes y en tonos metálicos, aunque en los tonos clásicos (negro, marrón) siempre son una gran inversión por su atemporalidad.

Foto: Montserrat Messeguer

Botas biker

La firma Miu Miu ha estado revolucionando con sus botas biker, con múltiples hebillas que no pueden pasar desapercibidas. Dan un acento de desenfado, pero sin perder la elegancia. Al combinarse con prendas ultrafemeninas, pueden dar un bonito contraste. Los modelos de botas biker o moteras que encontramos en las tiendas suelen ser cómodas.

Foto: Miu Miu

Combat boots

Digan lo que digan las tendencias, este tipo de botas ha resultado calar en los outfits de muchas personas. El modelo más clásico es de color negro y con sus cordones que lucen tan bien. El grosor de la suela va a depender del gusto de cada quien; mientras más “track”, más desenfadada.

Foto: Giuseppe Zanotti

Con polaina

El furor por el modelo Shark Lock de Givenchy influyó en el uso de las botas con polaina en el mundo de la moda. Se trata de una especie de funda que abraza la caña de la bota y llega a cubrir el tacón, dejando la puntera visible. Así que aún estás a tiempo de lucir unas botas con este diseño, preferiblemente con prendas cortas para que se luzca.

Foto: Zara

Clásicas

Unas botas negras clásicas con tacón (grueso o stiletto) pueden verse muy elegantes, especialmente las de puntera puntiaguda. Nunca están de más en el armario. Si no soportas los tacones altos, puedes elegir un diseño con kitten heels, estilo que está en tendencia no solo en botas sino también en zapatillas y sandalias. Si quieres variar un poco y va con tu estilo, puedes escoger un modelo con acabado de cocodrilo o de charol.

Foto: Paris Texas

Botas Timberland

La clásica bota amarilla de Timberland no para de reinventarse y está teniendo un nuevo auge en estos momentos. Elegir alguna de sus versiones para lucir en 2024 (o algún diseño similar de otra marca) te asegurará estar cómoda y vestir cool. Quienes son cazadores de ediciones limitadas, deben saber que la firma tiene actualmente un modelo para San Valentín y otro que celebra el Año Nuevo chino.

