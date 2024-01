Los pantalones completamente ceñidos han conquistado el mundo de la moda durante muchos años. En 2023, los mom jeans, le inyectaron una buena dosis de frescura a los pantalones femeninos. Sin embargo, los jeans ajustados son un básico de todo armario que no pierde vigencia. Además, son los favoritos de ciertas celebridades como Eiza González, Zendaya o Kendall Jenner. Si quieres desempolvar tus skinny jeans, aquí te decimos con qué zapatos puedes combinarlos.

Skinny jeans con tacones

Foto: Instagram @kaferstrom y @peexo

Una de las maravillas de los pantalones ajustados es que son fáciles de combinar. Al unirlos junto a unos tacones le aportan un toque extra de estilo a tu outfit. Recuerda que el calzado es una prenda poderosa. Puede marcar la diferencia para que un conjunto parezca anticuado, elegante o chic.

Unos tacones puntiagudos y unos skinny jeans de tiro alto son una combinación elegante e icónica de diez. Visualmente alargarán tus piernas. De hecho, no necesitas usar zapatos demasiado alto, si no te sientes cómoda, con unos kitten heels es suficiente.

Botas vaqueras

Foto: Instagram @mariasofiacer y @ellebellx

Las botas vaqueras siguen de moda. Sin duda, puedes crear looks deslumbrantes al combinar estas botas con unos skinny jeans a la cadera. Aunque también quedan de maravilla con unos botines o botas de combate, los cuales realzan los pantalones ajustados. Incluso las botas altas son una gran opción, ya que agregan un poco de volumen a tu look y centran la atención en tus piernas.

Mocasines

Foto: Instagram @annawpage y @peexo

Este cómodo calzado, a veces también aporta un aire sofisticado o un aire rebelde si combinas skinny jeans, mocasines y una chamarra de cuero. Aunque si prefieres el estilo preppy, puedes combinar los mocasines con unas calcetas blancas.¡Lucirás fabulosa!

Sandalias de tiras

Foto: Instagram @sabinasocol y @eizagonzalez

Si quieres mostrar un poco de piel, las zapatos con una sencilla correa en el tobillo realzan maravillosamente los pies y las piernas. Además, junto con los skinny jeans son una dupla perfecta para la primavera. Puedes lograr un outfit discreto o más formal, si agregas un blazer a tu look. Si quieres triunfar en el trabajo, no dudes en probar esta combinación. Con un look total black, lucirás elegante sin mucho esfuerzo. Si tus sandalias tienen algún destello brillante o metalizado causaran furor.

Alpargatas

Foto: Instagram @peexo y @lulupantoja

En primavera y verano, las alpargatas se apoderan del asfalto. Hay alpargatas planas o con tacón. Si quieres darle un giro a tu look, puedes apostar por alpargatas de colores vibrantes. Aunque los colores neutros también son clásicos e infalibles.

Ahora que ya conoces estás opciones, ¿ya sabes cuál vas a probar primero? Intenta con diferentes combinaciones hasta encontrar tu favorita.

