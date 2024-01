La Semana de la Alta Costura en París, celebrada este 2024 del 22 al 25 de enero, fue el momento perfecto para que diversas firmas presentaran sus auténticas creaciones para la temporada primavera-verano 2024. Pero también fue la oportunidad perfecta para que las famosas que se dieron cita en el evento se mostraran espectaculares con los looks más increíbles de su clóset.

Un evento tan importante requería de looks elegantes, sofisticados y elaborados, y la mexicana Sofía Castro supo muy bien qué usar en cada uno de los días de este brillante evento para sacarle provecho a su guardarropa.

Aquí te mostramos los 4 looks más chic de Sofía Castro en la Semana de la Alta Costura en París.

Foto: Instagram @sofia_96castro

Sofía Castro: elegante y sofisticada

El primer look parisino de Sofía Castro es de lo más chic, elegante y sensual, y lo lució con el porte y la fantástica actitud que la caracterizan.

Se trató de un vestido corto con escote cruzado, acompañado de unos bonitos tacones de charol y unas medias transparentes: todos en color negro. A su look agregó un abrigo largo afelpado en color café y una bolsa negra, que complementaron perfectamente su apariencia.

Sofía Castro optó por llevar este outfit dejando su cabello suelto y con un maquillaje sutil en tonos neutros, sombra con brillos y delineado café.

Foto: Instagram @sofia_96castro

Sofía Castro: fresca y distinguida

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Castro compartió algunas fotografías donde luce guapísima con el look que eligió para el desfile de Elie Saab en la Semana de la Alta Costura.

Fresca y muy distinguida, la actriz optó por llevar un look monocromático blanco, con un vestido corto de escote cruzado con pedrería en la zona del pecho y hombro izquierdo, bolso con detalles en color dorado, y unas bonitas zapatillas Saint Laurent. Su maquillaje con tonos neutros y brillos destacó aún más el look, al que también agregó unas arracadas en color plata y un bonito brazalete; luciendo su cabello suelto.

Para la salida utilizó un abrigo largo afelpado en color azul claro, que le dio un toque de color a su outfit.

Cómoda, casual y con estilo

El tercer look de la hija de Angélica Rivera fue mucho más relajado, ideal para pasear por las calles parisinas sin prisa ni incomodidad alguna.

Se trató de un pantalón de vinipiel brillante, una blusa con transparencias, una bonita y abrigadora chamarra y tenis; que crearon un look monocromático muy cómodo y chic. La actriz añadió unos aretes grandes en color plata, maquillaje neutro con un toque de sombra plateada en los párpados, y una bolsa blanca muy suave.

Este es el outfit perfecto para dar un paseo por la ciudad sin dejar de lucir guapa y sofisticada.

Foto: Instagram @sofia_96castro

Guapa y bien abrigada

El último look de Sofía Castro en la Semana de la Alta Costura en París, es el ejemplo perfecto de cómo lucir bonita y estar calientita a la vez.

Para este outfit llevó un pantalón holgado, tacones de aguja, turtle neck, un hermoso abrigo y la misma bolsa suavecita del look anterior. Y no cabe duda que la actriz adora los looks monocromáticos, y en este caso eligió que el blanco protagonizara su apariencia.

Puedes guiarte en este look para estar calientita y lucir elegante en un día importante, pues un buen abrigo siempre te sacará de apuros.

Foto: Instagram @sofia_96castro

¿Qué te parecieron los looks de Sofía Castro? Sin duda son la apuesta perfecta para la elegancia, sofisticación, estilo y para lucir guapa y muy versátil.

