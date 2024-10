Belinda ha vuelto a deslumbrar con un look que fusiona lo audaz con lo artístico, esta vez para la revista NewBeauty en español. La cantante y actriz, conocida por reinventarse continuamente, luce un peinado que roba todas las miradas: trenzas voluminosas de colores vivos, elaboradas por el talentoso estilista Aldo Ramírez Alarcón.

El impacto visual del peinado de Belinda

El peinado de Belinda está compuesto por gruesas trenzas de colores vivos que van desde el azul eléctrico hasta un fucsia intenso. Las trenzas, elaboradas con un volumen considerable, se organizan de manera artística alrededor de su cabeza, creando una estructura que resalta sus facciones.

Los tonos elegidos no solo añaden dinamismo al look, sino que también evocan un sentido de diversión y libertad, muy característico de la cantante de "Cactus".

Las trenzas no se ven rígidas, sino que tienen una fluidez que las hace parecer casi escultóricas. Además, el uso de extensiones en diferentes tonos de color refuerza la riqueza visual del peinado. Los colores no solo son llamativos, sino que están distribuidos de manera armoniosa, creando una transición cromática que es tan hipnotizante como vibrante.

“Me encanta el peinado porque imagínate hacer todo ese look de las trenzas y el pelo rosa. Me fascina siempre que me pongo el pelo rosa”, comentó la cantante para la revista NewBeauty, reafirmando su amor por los tonos rosados que han sido una constante en su carrera.

Algo que lleva este peinado al siguiente nivel son los accesorios cuidadosamente seleccionados. Pequeñas cruces y adornos dorados se integran en las trenzas, añadiendo un toque místico y casi etéreo. Estos detalles juegan con la luz de manera sutil, ofreciendo destellos dorados que complementan el brillo natural del cabello y los tonos elegidos.

Aldo Ramírez no dejó ningún detalle al azar, demostrando una vez más su maestría en la creación de peinados complejos que cuentan una historia por sí solos.

Cada trenza, además de los adornos, tiene su propia textura y cuerpo, lo que añade profundidad y dimensión. Los accesorios no son simplemente decorativos, sino que funcionan como una extensión del estilo general, aportando una sensación de lujo y sofisticación al look final.

Belinda ha mencionado en varias ocasiones su amor por este tipo de peinado. “Me encantan las trenzas. Siempre me han gustado y se me hacen muy icónicas, y además tengo muchos recuerdos bonitos”, señaló mientras recordaba emblemáticos peinados de años anteriores, especialmente uno que lució en 2004, cuando consolidó su carrera como estrella juvenil.

La vestimenta de Belinda para la revista

El conjunto que acompaña este peinado es igualmente llamativo y significativo, pues es una pieza artesanal mexicana hecha a mano. El top que luce está tejido en tonos anaranjados, rosados, pasteles y grises, con una textura que refleja la destreza artesanal de quienes lo fabricaron. La paleta de colores en el vestuario refleja la misma vibra de las trenzas, logrando una cohesión visual impresionante.

Los pantalones voluminosos y decorados con tiras en relieve aportan dramatismo al conjunto. Cada tira parece fluir con los movimientos de la cantante, añadiendo dinamismo a la silueta y creando un efecto de movimiento constante. Los colores cálidos y la textura se alinean con la propuesta estética del peinado.

Este look no solo celebra la belleza y el estilo audaz de Belinda, sino también la riqueza cultural y artesanal de México. La elección de prendas hechas a mano resalta la importancia de la moda sostenible y el apoyo a las tradiciones, reafirmando que Belinda no solo es un ícono de la moda, sino también una embajadora del arte y la cultura del país.

