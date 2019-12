Desde hace más de 130 años, la empresa internacional de productos cosméticos y de cuidado personal Avon se ha mantenido como una de las grandes innovadoras dentro de su rama, y esta nueva información, anuncia su compromiso por erradicar el uso del testeo de productos cosméticos en animales dentro de sus productos.

Siendo una de las primeras grandes empresas cosméticas en eliminar el uso de pruebas animales para corroborar la seguridad de sus productos y materias primas desde hace casi 30 años, la empresa ha emitido un comunicado en el cual confirma que ya no realiza ninguna prueba en animales en ninguna parte del mundo y que actualmente se encuentra implementando sistemas y estrategias para garantizar que ninguno de sus proveedores las realice, incluso China, uno de los mercados más fuertes en cosmética y productos de belleza a nivel mundial.

Lo anterior surge después de que Peta pusiera a Avon Products, Inc dentro de la lista de las empresas que aún no son libres de maltrato animal debido a las leyes del mercado Chino en el cual Avon también opera.



Estas leyes mencionan que los productos de “uso especial” -aquellos como bloqueadores solares y desodorantes- así como los cosméticos ordinarios que se importan a China, deben ser probados en animales ya que requieren evaluaciones y acreditaciones por parte de laboratorios acreditados por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Dentro del mismo comunicado Avon hace notorio su desacuerdo ante los requerimientos de China en realizar pruebas en animales para corroborar la seguridad de sus productos, por lo que anuncia su compromiso para ayudar a detener esta práctica en los productos de belleza de su firma que se venden allí.

Parte de las estrategias de Avon por erradicar el uso del testeo animal en China, se basa en el trabajo en conjunto con otras asociaciones de la industria de cosméticos para ayudar a promover la aceptación del gobierno por métodos regulatorios que no involucren animales, para así terminar con este tipo de pruebas.



Recientemente, PETA , organización por los derechos de los animales, a reconocido Avon Product, Inc, mediante un post en su cuenta oficial de Instagram, como una empresa más dentro de su lista “working for regulatory change” (trabajando por el cambio regulatorio), la cual incluye a aquellas empresas que tienen como objetivo finalizar las técnicas que incluyen testeo con animales.

En la imagen se puede leer: “Después de trabajar con PETA durante casi dos años, Avon Product, Inc se ha agregado oficialmente a la lista de `Working for regulatory Changes´ de PETA”.

Jonathan Myers, Director de Operaciones de Avon, dijo: “No creemos que las pruebas con animales sean necesarias para corroborar la seguridad del producto y no probamos productos en animales en ninguna parte del mundo”, agregando que se encuentran “presionando para que haya una mejor aceptación de las alternativas”.

Myers también menciona que: “se encuentran complacidos y orgullosos por recibir este reconocimiento por parte de PETA”, ya que la organización “reconoce la participación activa, de desarrollo y de promoción de métodos de prueba sin animales, así como el reflejo por parte de Avon para impulsar el cambio desarrollado durante los meses de discusiones”.

Sin embargo, PETA también ha mencionado que hasta que las estrategias para incorporar el uso de nuevo métodos sin testeo animal se realicen en totalidad, Avon será incorporado a la lista de las marcas libres de crueldad animal.

Por su parte, Avon se ha comprometido a que “ningún producto que haya sido probado por China sea vendido en ningún mercado Avon que no sea China para finales de 2019”. Esto incluye sus otros mercados como Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica.

