La lluvia del día 27 de abril no fue ningún impedimento para que desde las alturas la moda coronara como la única protagonista de la tarde noche, pues en el cierre de Mercedes-Benz Fashion Week México las tendencias otoñales era el tema más comentado por todos los asistentes.

Mientras que el piso 40 del Hotel Sofitel se preparaba para una de las jornadas más intensas del Fashion Week, nosotros nos alistamos para tener los ojos bien abiertos y cazar las tendencias más hot que seguro te servirán en los próximos meses.

La plataforma liderada por Beatriz Calles dejó lo mejor para el final, pues el cierre estuvo a cargo de diseñadores de la talla de Anuar Layon, el regreso a las pasarelas de Abel López y el impactante cierre de Lorena Saravia. Así que no te puedes perder el resumen del segundo bloque de Mercedes-Benz Fashion Week México en su tercer día.



“Dreams”: un fashion show lleno de street style cortesía de Anuar Layon

"Dreams" de Anuar Layon nos recordó ese gusto por la moda que todos generamos en la adolescencia y que seguramente para algunos de los presentes fue el primer amor que tuvimos desde muy chicos. Con un performance musical autoría del DJ y productor Francisco Manzano, la colección nos mostró una mezcla increíble de estampados florales y animal print que no pasó desapercibida.

Layon dejó que la colección nos diera la suficiente inspiración para crear looks que tienen un toque de street culture, pues mucho de lo que vimos en el runway fueron piezas que pueden ir desde un look formal a algo informal que seguro se convertirán en las estrellas de los armarios.



El regreso a Fashion Week de Abel López

El cierre de Fashion Week nos dejó claro que evitaremos los colores más clásicos del otoño y le daremos la bienvenida a una paleta de colores increíble que es la puerta de entrada a looks monocromáticos que son un verdadero aliado del estilo.

Telas vaporosas, mucho drama y cortes impecables es parte de lo que López nos mostró desde un front row ubicado en las alturas de Paseo de la Reforma. La entrega de Abel tiene esas piezas que puedes sacar de un contexto editorial y aterrizar en las calles porque los vestidos están increíblemente confeccionados.

Ahora, si no eres una fanática del color, López propone looks 100% oscuros donde los antifaces de dimensión y textura le darán un plus a tu look de noche.



Las “Saravia Girls” toman Sofitel en la noche de Lorena Saravia

Ver un par de botas vaqueras firmadas con el icónico estilo de Saravia es una señal casi divina de que se acerca uno de sus desfiles. Observar este calzado tan representativo de la marca siempre da gusto, pero en Fashion Week es una señal de que un ejército de Saravia Girls tomarán la Semana de la Moda para presentar algo que seguro volará más de una cabeza.

En la noche de Lorena Saravia, vimos una colección llena de looks que enamoraron a los presentes. Colores como el blanco, el rosa, el negro y las tiras más finas fueron parte fundamental de uno de los mejores desfiles de todo el Fashion Week. Entre las sorpresas del desfile destaca la participación de Hildelisa Beltrán, creadora y fundadora de la revista digital “Beauty Junkies”, pues ella es una fiel admiradora de la marca y una “Saravia Girl” de corazón.

Con la casa completamente llena, Saravia mostró que la elegancia es parte fundamental de su ADN y nos dejó ver que las gabardinas son ese toque que necesitamos para el otoño. Realmente estamos agradecidas con nuestras madres por darnos la vida, pero cada uno de los looks mostrados por Lorena Saravia nos dan ganas de vivirla llenas de estilo.



