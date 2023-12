Últimamente, las celebridades se han convertido en fuente de inspiración a través de las redes sociales. Ary Tenorio destaca por sus atrevidos looks y es una de las personalidades que suele lucir atuendos en tendencia, tanto cómodos como chic.

Un sartén caliente, huevos frescos y la cantidad de aceite justa ya no son solo elementos de cocina, sino también de moda. Por mucho que nos digan que hacer un huevo estrellado es pan comido, hacerlo bien no es una tarea sencilla y lucirlo en un outfit tampoco. Al lucir unos tacones con forma de huevo, Tenorio nos recuerda que el mundo de la moda es para divertirse y no tenerle miedo.

Arisita, como suelen llamarla cariñosamente, lució un vestido fresco con estampado floral con su auténtico calzado. Los vestidos floreados son perfectos para cualquier situación del día a día, desde una salida común, hasta una celebración de gala.

¿Cómo lucir un vestido floreado?

Los vestidos floreados en sí pueden brillar por sí solos y no necesitan de algún otro accesorio, por lo que suele recomendarse acompañarlos con aretes, pulseras o collares simples o minimalistas. Sin embargo, también puedes darle un toque moderno y juguetón a tu outfit con la joyería y el calzado, en tonalidades a juego.

Ary Tenorio llevó unos aretes medianos con figura de huevo frito en forma de corazón, que aporta un toque fresco a su vestido de flores. Si tu también estás buscando la manera de darle a tu outfit un toque único, puedes añadirle unos tiernos y deliciosos pendientes inspirados en tu postre o comida favorita. Shein, de donde son los accesorios de Ary, tiene múltiples modelos que puedes explorar, como hamburguesas, rebanadas de pizza, helados y cerezas, entre otros.

Foto: Instagram @arianny.tenorio y Shein

Ary Tenorio lució unas sandalias de tiras blancas con tacones en forma de huevo. La figurita tiene la cáscara y la yema, cuyo color característico combina perfectamente con los tonos del vestido de flores.

En cuanto al maquillaje, apostó por un look natural con labios rosas, un color atemporal que ha cautivado a miles de mujeres durante generaciones.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Por extraño que parezca, Ary Tenorio no es la única celebridad que se ha atrevido a lucir unos extravagantes tacones con un huevo bajo su tacón de aguja. En 2021, Elle Fanning portó un diseño muy similar de la colección primavera-verano 2022 de Loewe, marca que sacó a relucir su lado más experimental, contemporáneo y divertido al lanzar al mercado, junto a los zapatos de huevo, unos tacones con botes de esmalte de uñas en rojo pasión y hasta rosas rojas que nacían del talón y desafiaban la gravedad.

¿Ahora que ya conoces este look de Ary Tenorio, te gustaría usar uno similar?

