¿Lista para darle un toque especial a los looks más sencillos? Cada invierno resurge el animal print en diferentes formas. Sin embargo, el rey sigue siendo el estampado de leopardo. Aunque en los últimos años se han popularizado los patrones de cebra, tigre, vaca y serpiente.

El animal print es controvertido en el mundo de la moda. Si quieres lucirlo de un modo más sutil, puedes portarlo a través del calzado. De esta manera lo hizo la conductora Martha Debayle recientemente. Lució unas zapatillas extravagantes y elegantes con plataforma y print de cebra.

Foto: Instagram @marthadebayle

Si aún no te has atrevido a comprar unos zapatos con estampado animal porque no sabes con qué usarlos o crees que son demasiado llamativos, aquí te damos unos tips para que logres outfits de diez. Puedes lograr looks elegantes y glamorosos, ideales para ir a la oficina o para salir a dar un paseo con amigas

¿Cómo lucir unos zapatos animal print?

El perfecto look para lucir unos tacones animal print es combinarlos con un vestido negro, como lo hizo Martha Debayle. Los vestidos de este color pueden lucirse en un sinfín de ocasiones. Además tienen la virtud de transformarse y aumentar su ímpetu con el complemento adecuado.

Foto: Instagram @marthadebayle

Debayle eligió un vestido negro entallado con efecto de charol, que complementó con unas medias del mismo tono. Llevó unas zapatillas con plataforma y tacón con print de cebra. El modelo, con puntera cuadrada y pulsera, reluce también con el brillo del charol. Estas plataformas son de la marca italiana Giuseppe Zanotti.

Foto: Instagram @marthadebayle

Para esos días en los que quieres destacar tu atuendo, pero no en la ropa sino con el calzado, nada mejor que unas plataformas animal print. Aunque si no te gustan los tacones y eres de las que prefieren la comodidad a cada paso, también puedes optar por tenis o unas sandalias con estampado animal para darle ese toque juvenil y trendy a tu look.

Otras formas de combinar el calzado animal print

En general, el animal print se lleva bien con tonos neutros, como el negro, el blanco y la gama del café. Aunque con colores intensos como el rojo hace una dupla estupenda.

se lleva bien con tonos neutros, como el negro, el blanco y la gama del café. Aunque con colores intensos como el rojo hace una dupla estupenda. Los jeans también son una gran opción. No hay ningún estampado de animal print que se vea mal con ellos. Así que puedes portarlos con confianza.

Leer también: El look de Billie Eilish sin blusa para la gala de la Academia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters